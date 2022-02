Escolas cívico-militares no RS

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve ontem com o parlamentar na Escola de Polícia da Brigada Militar em Porto Alegre. Os indicadores do Ministério da Educação (MEC), que apontam o excelente desempenho dos alunos em todo o País, fizeram do projeto de implantação das escolas cívico-militares do deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) um sucesso. Ele comemora a adesão de 73 municípios gaúchos, sendo 50 pelo modelo estadual e 23 no federal.

O tempo é o senhor da razão

Quando disputou as prévias tucanas e perdeu, dizia-se que o governador gaúcho Eduardo Leite tinha tudo para ser a terceira via na disputa ao Palácio do Planalto em 2022. Hoje, como provável candidato pelo PSD, diz-se que entra tarde demais no páreo. Pode que sim, pode que não. Às vezes, o problema é entrar cedo demais.

Casamento por interesse

O PT está encontrando muita dificuldade em formar uma federação com o PSB. Historicamente, os socialistas se queixam que o partido de Lula não divide o poder-governo. O discreto presidente do PSB, Carlos Siqueira, não vê esse casório com bons olhos.

Do livro à HQ

Como é relativamente comum em ano eleitoral, alguns candidatos lançam livros para expor o que pensam e o ao que se propõem. Assim, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Luiz Felipe D'Avila, lançou o livro "10 Mandamentos - do país que somos para o Brasil que queremos". Já Lula lançou uma história em quadrinhos. Nela, conta o que ele chama de "farsa da Lava Jato".

Teste da mola

Conhecido empresário da Capital e colorado fervoroso teve que colocar um stent na semana passada após sentir fortes dores no peito. Ontem, ele postou no seu grupo no Whatsapp "a molinha passou no teste" após ver seu amado time levar uma saranda do São José.

Mulherada empreendedora



Chico Pinheiro/divulgação/jc

O evento "Mulheres em Ação", idealizado pelas amigas Ali Klemt, comunicadora da TV Pampa, Géli Vida Leve, empreendedora, e Lanzi Dolabela, já tem data marcada: 17 de março no The Place Moinhos a partir das 14h. A delegada chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor, será a convidada especial. A psicóloga Fernanda Dalla Coletta fará dinâmicas de grupo. Na foto acima, Geli, Lanzi e Ali.



Liderança feminina

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de startups lideradas por mulheres, o programa Women on the Road do BRDE reconhece as três empresas vencedoras. Ao se destacarem na etapa de imersão com workshops exclusivos e mentorias de outras empreendedoras, as startups Zoefertil (Rio Grande do Sul), Tech Pain (Santa Catarina) e Happy Track (Paraná) foram reconhecidas.

Cimento ou agricultura I

A especulação imobiliária já ameaça o futuro da agricultura gramadense, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Durante entrevista ao programa Gramado Notícias, o presidente do sindicato, Elói Borkert, disse que a pressão imobiliária é muito forte, em função do preço do hectare estar hoje na faixa de

R$ 150 mil a R$ 200 mil.

Cimento ou agricultura II

Elói Borkert disse que os agricultores de Gramado possuem propriedades de, no máximo, 25 hectares. Lembrou, também, que nos anos 1970, cerca de 80% da população residia no interior, número que baixou para pouco mais de 5% em 2022. Esse vai ser o dilema de muitas cidades do Interior. Ou planta cimento ou planta comida.

Foi ruim mas foi bom

A propósito da Historinha de Sexta sobre os bons tempos de Porto Alegre, o leitor Eduardo Moschetti lembra uma frase da sua avó Lydia Moschetti, pessoa extraordinária de múltiplos talentos e famosa por sua benemerência: "a vida era melhor quando a vida era pior".

O bolso da preocupação

O comentarista Lauro Quadros criou uma frase nos anos 1970 para definir uma situação difícil, que ele chamava de "osca", tipo "a coisa tá osca". Hoje, serviria para definir a Ucrânia. Mas outra palavra usada atualmente quase não foi sacada do bolso da preocupação, "russa", como "a coisa tá russa". Combinar com os russos também. Joe Biden que o diga.

Alhos por bugalhos

Observação de um dermatologista de Porto Alegre. Ele tem atendido pessoas que se queixam de alergias, mas na real estão é com sarna.

Liquidou

Do jornalista Flavio Dutra: só falta camelô aderir ao Liquida Porto Alegre. Estimado Flávio: pelo amor de Deus, não dá a ideia.

Baile longo

O embate mais longo que remonta à década de 1940 é a liberação dos jogos de azar no Brasil, projeto ora tramitando no Congresso Nacional. Tudo estava encaminhado - cidades como Imbé e Canela já tinham até estruturas prontas - até que o então presidente Eurico Gaspar Dutra vetou a ideia a pedido da Igreja Católica. O baile segue até hoje.

