Leite pode repetir Simon

O titular da coluna gosta muito de citar a frase "A política é como uma nuvem", do ex-governador mineiro Magalhães Pinto. Quer dizer, o cenário pode mudar a qualquer momento. É o que se vê no Rio Grande do Sul. No início da semana passada, a expectativa era que o governador Eduardo Leite (PSDB) aceitasse o apelo dos correligionários e concorresse à reeleição ao Piratini. Agora, tudo indica que o tucano vai disputar o Planalto. Para isso, teria que repetir Pedro Simon (MDB).

Renúncia em abril

Em 1990, o então governador Pedro Simon, em seu último ano de mandato, renunciou para concorrer ao Senado. Venceu a eleição e conquistou a cadeira de senador, que ocupou por 24 anos. Nenhum outro governador gaúcho desde então saiu do Piratini para disputar o Senado ou a presidência da República. Por isso, Leite pode ser o primeiro chefe do Executivo a renunciar em mais de 30 anos. Se confirmar o movimento, ainda teria cerca de 40 dias de governo - precisará deixar o cargo no início de abril.

Candidato pelo PSD

Em palestra na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul na sexta-feira , Eduardo Leite voltou a dizer que não irá disputar a reeleição. E deixou escancarada a porta para concorrer ao Planalto. Admitiu que é um risco - teria que deixar o PSDB partido ao qual é filiado desde a adolescência e no qual perdeu as prévias para João Doria. Seria candidato pelo PSD, de Gilberto Kassab.



Desafio é repetir Getúlio

Se concorrer mesmo ao Planalto, Eduardo Leite terá um desafio brutal pela frente para repetir Getúlio Vargas, que foi eleito governador gaúcho e presidente da República. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é se consolidar como terceira via a ponto de ser competitivo para chegar ao segundo turno da eleição. São três grandes obstáculos nesta campanha eleitoral.

Alta abstenção

Mudança de partido, consolidação de alianças para ter tempo de televisão, azeitar o discurso, tudo isso não será fácil. Mas os três grandes obstáculos para Leite chegar ao Planalto são as candidaturas do ex-presidente Lula (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL), que até aqui polarizam o pleito, segundo as pesquisas, e a elevada abstenção, fenômeno que tem crescido nas últimas eleições, superando a marca de 20% do eleitorado na soma de votos em branco, nulo e quem nem aparece para votar.

Matemática

Se Lula larga com mais de 30%, Bolsonaro com mais de 20% e a abstenção supera 20%, o teto da terceira via não chegaria a 30%. Ou seja, Eduardo Leite teria que aglutinar os votos da terceira via numa eleição com candidatos como Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB). Não será tarefa fácil. Mas, como foi dito na abertura da coluna, "a política é como uma nuvem"...

Mais uma candidata

A disputa ao Palácio Piratini, que já tem pelo menos oito candidatos, pode ganhar mais um nome para a disputa de outubro. O partido Cidadania quer indicar a deputada estadual Any Ortiz para concorrer ao governo do Estado (matéria no site do JC). Até as convenções partidárias, também poderá compor com alguma outra candidatura.

Marcas de Quem Decide

A 24ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata, está sendo finalizada. O levantamento que aponta as marcas líderes em mais de 70 setores da economia gaúcha aponta a lembrança e a preferência de gestores e executivos de empresas no Rio Grande do Sul. A divulgação dos resultados será em abril.

Estações de bicicleta

O uso de bicicletas se popularizou em Porto Alegre nos últimos anos. Além da expansão das ciclovias, as estações para alugar bikes, especialmente na região central, facilitaram deslocamentos. Mas, nos últimos tempos, há uma disputa maior para alugá-las.

Vazio ou defeito

Nos horários mais disputados - início da manhã, início da tarde e fim de tarde -, é comum chegar numa estação de bicicletas e não encontrar nenhuma disponível. O pior é que, em alguns casos, o usuário chega feliz da vida ao visualizar duas ou três bikes a disposição. Mas quando vai retirá-la, descobre que está com algum defeito.

Um século de máquinas agrícolas

A Reportagem Especial desta edição, no caderno Empresas&Negócios do JC , faz um histórico da produção de máquinas e implementos agrícolas no Rio Grande do Sul. É um importante setor da indústria gaúcha. O início da fabricação foi há um século.



Colheitadeira pioneira



arquivo john deere/divulgação/jc

A primeira colheitadeira autopropelida produzida no Brasil foi a SLC 65-A. O veículo foi montado pela primeira vez em 1965, na fábrica da SLC em Horizontina, que hoje pertence à John Deere.



Prédio da Ufrgs na Ipiranga

O novo prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Ufrgs , na esquina da avenida Ipiranga esquina com Ramiro Barcelos, será inaugurado hoje, às 11h. O local terá 50 laboratórios, um deles com Nível de Biossegurança 3, onde poderão ser produzidas vacinas.



Retorno