As obras do Cine Imperial

O tapume é bonito, mas o que está por trás é feio. A obra do século é a revitalização do prédio que abrigava os cinemas Imperial e Guarani. Havia (ainda há?) o Projeto Monumenta com o apoio da Caixa Econômica Federal, que começou as obras internas, que depois foram abandonadas. Mesmo antes da pandemia, passava um carrinho de mão de pedreiro uma vez por mês. É outra cárie no Centro Histórico de Porto Alegre.

Antes dos tempos ferozes

Há uma febre saudosista no ar, mercê destes tempos bicudos em que vaca não reconhece terneiro. Tudo que vemos e tocamos é produto de modernismo sem alma e DNA de petróleo, aquela coisa viscosa que mata tudo em que repousa.

Temos saudades do sanduíche aberto de respeito, da Grapette e da Laranjinha, do pernil com molho do Matheus, da picanha do Rancho Alegre, da pizza do El Molino, do croquete da Caverna do Ratão, do sanduíche aberto dos bar-chopes, dos sapatos Samello, Clark e Terra. Até das fedorentos camisas Volta ao Mundo e das blusas banlon, da capa Tropeiro e das gurias que ficavam na frente da Sloper na Rua da Praia.

Saudades dos cinemas Cacique, Imperial, Guarani e Rex. Dos filmes com finais felizes, sem o ranço social. Das bombenieres que vendiam Bastão de Leite com sabor de amêndoas torradas, do bauru de lombo de porco do Centro Esportivo*, do cachorro-quente do Zé do Passaporte, e até do pastel da Rodoviária.

Bons tempos em que viajar para a praia pela antiga

RS-030 com cartão de controle de velocidade em Gravataí, viagem que era metade da diversão com direito ao sonho de Santo Antônio da Patrulha. Das lagoas entre as dunas de Tramandaí, dos meninos gritando "puxá puxá!", do chope da Taberna do Willy, das noites com o coaxar dos sapos pedindo chuva, dos vaga-lumes que a criançada botava em vidrinhos, dos pé-de-moleque, do cheiro da maresia que se sentia a quilômetros da praia, de curtir os carros entrando no braço morto de Imbé. Da vida entre o mar e o bar, das noites enluaradas sem vento que queríamos eternas, segurando a mão da namorada, dos bailes de rosto colado sob o olhar severo dos pais da moça, dos ataques furtivos entre a calçada e algum canto da casa, carícias que nos enlouqueciam e faziam as mães desmaiar se vissem a cena.

Éramos jovens então. E o mundo não era hostil e as pessoas davam bom dia e o ranço ideológico era coisa de mal-amados e dos que nasciam de mal com o mundo, das discussões ferozes entre comunistas e capitalistas que ao cabo terminariam com o aval de chopes na noite. Tínhamos tristezas também, mas o tempo as curava.

Pela frente, esperanças; para trás, as desesperanças.

O tempo passou e hoje as esperanças é que ficaram para trás.