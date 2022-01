Os morcegos de Porto Alegre

Mais de 30 morcegos foram recolhidos por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre na Travessa da Paz, próximo ao Parque da Redenção, na quinta-feira passada. Os animais foram encontrados por pedestre que viu cerca de 30 deles na calçada, "alguns se arrastando, outros ensanguentados, com as asas quebradas, outros tentando voar e caindo". A suspeita é que os morcegos tenham sido afetados por algum produto ou veneno. Na foto de Andressa Pufal, um deles sendo recolhido por técnico da prefeitura usando luvas especiais.

Caixa de Pandora I

Quando a página reproduziu comentário de leitor sobre o desnível nas ruas mal passadas, semanas após o asfalto novo, abriu-se um leque de comentários semelhantes em Porto Alegre. Além disso, há a eterna questão do desnível entre as tampas de esgoto ou energia e as ruas, perigo para os pedestres.

Caixa de Pandora II

Quanto às ruas, reproduzimos queixa de leitor sobre assunto semelhante: "Olhem para a avenida Sertório, que escavaram para a troca da rede de dutos, e está cheia de desníveis a partir da Carneio da Fontoura até a Assis Brasil. Inclusive com buracos enormes nas tampas que deixaram baixas".

Caixa de Pandora III

Não é problema só da atual administração municipal. Essa problemática sem solucionática, como dizia Vicente Matheus, presidente do Corinthians, vem do tempo em que as administrações públicas perderam o capricho, mais ou menos dos anos 1990 em diante. E não só nas ruas e rodovias, em todo o serviço público. Paradoxalmente, na proporção direta da escaldada dos impostos.

Baile no Butantan

Nem mesmo esquentaram os tamborins da campanha eleitoral e já surgem intrigalhadas envolvendo políticos conhecidos. Caso do ex-ministro do governo Michel Temer Carlos Marun (MDB). Uma publicação noticiou que ele estava sendo cogitado para alto cargo no governo de Jair Bolsonaro. O ex-deputado do MDB desmentiu formalmente. Em conversa com a página, falou: "aproveitei e já pedi demissão antes de ser convidado...".

Valei-nos, São Sepé!

O prefeito de São Sepé, João Luiz Vargas (PDT), e equipe de Saúde estão preocupados coma falta de médicos no município. A preocupação é maior porque postos de saúde urbanos e rurais estão a descoberto. O problema não é novo e atinge muitas cidades pequenas.

Morando nas nuvens

O preço do metro quadrado em Gramado literalmente subiu a Serra. Já tem apartamento sendo vendido por R$ 28 mil o metro quadrado. É o caso de um empreendimento em construção no Centro, a região mais procurada pelo consumidor que busca residências plurifamiliares. O colunista Miron Neto conta que, mesmo no interior do município, o aluguel também foi às nuvens, tipo R$ 5,5 mil mensais uma casa de quatro dormitórios.

Posse no Senar

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) empossou os novos integrantes dos Conselhos Administrativo e Fiscal da entidade. Uma das novidades da renovação dos colegiados é a chegada do presidente da Fecoagro-RS, Paulo Pires, e do presidente da Federarroz, Alexandre Velho. A entidade tem Eduardo Condorelli como superintendente.

A Terra da Ovelha

O Sindicato Rural de Santana do Livramento está realizando a 44ª Exposição-Feira de Ovinos de Verão, e desde o dia 15 de janeiro já passaram pelo evento um total de 914 animais, obtendo um valor parcial de R$ 672,2 mil. O Remate de Encerramento acontecerá no dia 2 de fevereiro.

Lançamento na panela

Terminou o tempo do arroz sem nada mais. A Arroz Prato Fino lança um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefs exigentes. Tem desde o integral até quinoa, triticale e canola, entre outros.

Qualifica Guaíba

A CMPC, em parceria com o Sebrae-RS, lançou o Qualifica Guaíba. O programa vai abrir 50 vagas para micro e pequenas empresas do município, com o objetivo aumentar a competitividade e a sustentabilidade desses negócios e viabilizar o desenvolvimento econômico e social da região.

Cartilha de saneamento

A Cristalina, empresa que tem como foco integrar soluções e parcerias para o setor de saneamento, desenvolveu uma cartilha que orienta gestores públicos sobre responsabilidades e atribuições, e mostra, de maneira objetiva, os caminhos para que o Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, seja cumprido. A cartilha está disponível em www.cristalina.com.br.

Bota pilha

A Philips anuncia a retomada da linha de pilhas e baterias, com modelos de pilhas alcalinas, pilhas especiais, pilhas recarregáveis e carregadores. Os produtos contam com diversos modelos e tamanhos, têm alta durabilidade e tecnologia de ponta. Além disso, serão vendidos pacotes de 10 e 16 unidades, nos tamanhos AA e AAA.

Inglesa elétrica

A startup britânica Britishvolt se prepara para construir imensa fábrica de baterias que, em 2024, produzirá cerca de 30 gigawatts-hora (GWh) por ano. Esse número, apesar de elevado, representa apenas 1/3 do que o Centro de Propulsão Avançado do Reino Unido calcula ser necessário para manter uma indústria automobilística local. Vai custar o equivalente a espantosos R$ 12 bilhões.

