Os porongos do Vilmar

Há anos, seu Vilmar arranchou com seus porongos e outras utilidades semelhantes feitas de vime na avenida Independência esquina com a Garibadi. Cultiva a planta em Eldorado do Sul. Dá para viver, diz, risonho. Toda a vizinhança o conhece, e quando ele larga o posto de noite, deixa boa parte da sua produção lá mesmo. Amarrada, por via das dúvidas. Ladrão não toma chimarrão, por suposto.

Um santo engano

O jornalista Sebastião Nery, um mineiro que conseguiu a proeza de ser vereador pela Bahia, deputado estadual por Minas Gerais e deputado federal pelo Rio de Janeiro, é o maior contador de causos políticos do País. Disparado. No seu livro "Folclore Político", relata um episódio do início dos anos 1960, quando uma comitiva da Câmara Municipal de Santos veio a Porto Alegre conferir a entrega do título de Cidadão Santista ao governador Leonel Brizola. A caravana veio num DC-3 da Varig, que enfrentou um temporal medonho e um dia inteiro de viagem. Os vereadores chegaram à noite, mareados e exaustos. Pior: na chegada, ficaram sabendo que havia morrido o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Em vez de festa, velório. E lá estavam todos sentados em volta do caixão exposto na Câmara de Vereadores, que naquele tempo ficava no prédio da chamada Prefeitura Nova da rua Siqueira Campos. Contritos como a situação exigia, vararam a noite. Cansado, o presidente da colenda santista pegou no sono. Começou a roncar. Um diligente assessor da Mesa Diretora da Câmara Municipal bateu de leve no seu ombro. O homem acordou, sobressaltado, vendo uma cuia de chimarrão bem na sua cara. - É a sua vez. Sem conhecer o amargo gaúcho, o vereador santista tirou a bomba da cuia, levantou e com ela aspergiu solenemente o defunto. Pensou que era água benta.

Entidade centenária

Porto Alegre ganhou mais uma instituição centenária. A Sociedade Espírita Paz e Amor completou 100 anos na quarta-feira. Em função da pandemia, a reunião dos colaboradores da casa para celebrar a data foi virtual. O tradicional centro espírita, que hoje fica na Travessa Tuiuty, 21, Centro de Porto Alegre, foi fundado pelo espanhol Angel Aguarod em 19 de janeiro de 1922.

80 anos do Senai

Uma das instituições estratégicas para a indústria gaúcha, o Senai, que garante a qualificação da mão de obra em cursos técnicos, está celebrando 80 anos. Vale ler o caderno especial encartado nesta edição, mostrando a trajetória do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Curso em Oxford

A colega Bruna Suptitz, titular da coluna Pensar a cidade no JC, foi selecionada para a turma inaugural do "Oxford Climate Journalism Network", novo programa do Instituto Reuters para o Estudo de Jornalismo na Universidade de Oxford. Participam 100 alunos de 62 países, sendo quatro brasileiras.

Aqui se fala, aqui se paga

Os ataques de Lula (PT) a Sergio Moro (Podemos) se desnevem até um ponto de não retorno. Da última vez, chamou Moro de "canalha" por sua atuação na Lava Jato. O ex-juiz devolveu com juros e correção, postando no Twitter: "Canalha é quem roubou o povo brasileiro".

Bonitões e bonitonas

Pesquisa da Universidade de Cardiff mostra que máscara facial deixa as pessoas mais atraentes ao sexo oposto. Olha, faz sentido. Se nota isso nas ruas. Olhares arremessados realçam os olhos, mas o conjunto do rosto é presumido. Sem máscara, é zero a zero bola ao centro.

Por um triz

Duas pessoas que estavam sentadas em um banco na frente do Margs, no Centro Histórico, nasceram de novo. Um galho da paineira caiu e quebrou o banco onde estavam sentadas. Um ou dois centímetros foi a diferença para o além.

Febre da temporada

Inicia neste sábado o Torneio Vivo Inter Condomínios de Beach Tennis, em Xangri-Lá, formato pioneiro no Rio Grande do Sul e em vários estados brasileiros. Até 5 de março, todo final de semana é realizada uma etapa da competição, nas quadras de oito diferentes condomínios localizados no município.

Reino esporte

A CMPC é uma das apoiadoras do Projeto Rede Esporte Treino Social, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A partir da parceria entre Ministério da Cidadania e Instituto Barrichelo - REMS's estão sendo ofertadas capacitações gratuitas a 30 lideranças de Guaíba. Com vagas limitadas, inscrições podem ser realizadas até terça-feira, 25 de janeiro.

A Globo vai bem

Apesar dos rumores em contrário, a Globo segue com um caixa robusto e uma boa posição financeira, revela a agência classificadora de riscos Fitch. No início do ano, a agência atribuiu um bom rating (BB) para uma proposta de emissão de dívida no valor de US$ 400 milhões (que vencem em 2032), que será usada para amortizar dívidas que vencem em 2025 e 2027.

A Globo vai bem II

Segundo a Fitch, a Globo tem entre caixa e aplicações

R$ 12,1 bilhões para uma dívida de R$ 5,7 bilhões. É bem verdade que ela perdeu muita receita com eventos esportivos e qualidade pela demissão de funcionários qualificados. Ocorre que a audiência sempre costuma correr atrás do dinheiro, então, no longo prazo, só Deus e o mercado televisivo sabem.

Pontos nobres vazios