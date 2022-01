O próximo presidente do Parlamento gaúcho, deputado Valdeci Oliveira (PT), cuja posse está marcada para o dia 31 de janeiro, às 15h, conversa com o atual, Gabriel Souza (MDB). Entre as decisões do encontro, a necessidade de se manter a ocupação reduzida das galerias e demais espaços da Casa. Não é uma gripezinha, diz Valdeci, ele próprio infectado - e agora totalmente recuperado - nas primeiras semanas do mês.