Ômicron e o baixo movimento no Centro de Porto Alegre

- Isso tá ficando grave.

A frase disparada por um florista da rua Otávio Rocha, atormentado pelo baixo movimento, é um resumo do que se observa no Centro Histórico de Porto Alegre. Nunca, desde o início do ano passado, se viu tão pouca gente na rua, nos bares, lancherias e restaurantes, habitualmente lotados ao meio-dia (foto).

- Estava melhorando, agora parou.

É outro desabafo, desta vez do proprietário de um restaurante na Rua dos Andradas. Ele e colegas tem uma explicação a mais, além das férias e inflação. É o temor da variante Ômicron que deixa as pessoas em casa de novo. Juntando com outros fatores acima descritos, é a pindaíba perfeita.