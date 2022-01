As hortênsias no caminho da Serra

As grandes extensões de hortênsias ao longo das rodovias e até em caminhos pouco usados pelos turistas dão a ideia de ser o DNA da região da Serra que leva o nome delas. Quem procura mudas para plantar em casa deve ficar atento a um detalhe. A cor azul ou rosa depende do solo mais ou menos ácido. Colocar um pequeno pedaço de ferro junto do pé resulta em cor azul.

O quebra-mola

A possível escolha do ex-governador e ex-tucano Geraldo Alckmin como vice de Lula está acarretando um efeito invulgar. Amigos e correligionários do paulista estão desapontados com ele, enquanto uma ala do PT quer vê-lo pelas costas. É uma soma de 1 1 que não dá 2. O que Lula, que de bobo não tem nada, pensa disso ainda não se sabe.

Clube do Bolinha I

Repete-se neste ano o que acontecia em eleições anteriores, a briga interna dos partidos pelo butim do fundo partidário, bem mais gordo em 2022. Os que buscam a reeleição entendem que tem direito à preferência, os que tentam se eleger acham que é preciso renovação. Na sua maioria, as cúpulas dos partidos preferem os que tem mais chances.

Clube do Bolinha II

A história da "renovação" dos quadros é isso mesmo, uma história. Os partidos querem sempre eleger o maior número de parlamentares doa a quem doer. Para ficar só aqui no Estado, episódios anteriores de pouca verba para os que entram geraram desapontamentos com esta solução, com os partidos e com a própria política. Nunca mais, dizem com amargura.

Pinga ni mim

Estados Unidos, Alemanha e Paraguai foram os três países que mais importaram a cachaça brasileira em 2021, em termos de valor. EUA importou um valor total de U$ 3,48 milhões, demonstrando um crescimento de 56% em relação a 2020. Já o valor de importação alemã teve um aumento de 41,37%, passando para US$ 1,88 milhão em 2021. Os dados são do Instituto Brasileiro de Cachaça.

Certeza provisória

Quando fazem pesquisa eleitoral e surge um percentual que responde à pergunta "em quem você não votaria de jeito nenhum", nem sempre essa certeza é eterna. Às vezes, é o chute no balde. Um exemplo de agora: o PoderData perguntou se os pesquisados confiavam nas urnas eletrônicas, e 64% disseram que sim. Há um ano eram 57%. O que mudou de lá para cá? Nada, apenas não se falou mais nelas.

Fator extra

A Via Absolutta Corretora de Seguros, de Porto Alegre, divulga dados que comprovam que entre os seus clientes, a preocupação delas é maior do que a dos homens em relação ao futuro: 90% do público que possui seguro de vida, previdência privada e investimentos é do sexo feminino. Além da preocupação com a velhice, o futuro dos filhos.

Areia anabolizante

Mortais comuns ficam boquiabertos com o valor do metro quadrado nos pontos variados de Gramado, em torno de R$ 18 mil. Teriam deslocamento de maxilar ao saber que os prédios de frente para o mar de Balneário Camboriú (SC) chega a R$ 42 mil. Valorização de 30% após o alargamento da faixa de areia.

Procura-se salsicha

Especialista culinário, Diogo Carvalho, reclama das adições de comestíveis nos hambúrgueres, quando o foco deveria ser a carne. Tem toda razão. O que se vê em muitos casos é a carne como acessório. Nos cachorros-quentes, acontece o mesmo. A salsicha, não raro muito suspeita e sem sabor, remete ao "Onde está Wally?", afogada que está em empecilhos.

Bola dividida

Quase sempre as entidades empresariais conversam com candidatos que almejam a presidência para ao fim e ao cabo ficar em um candidato de consenso. Não é o caso da Fecomércio no Rio Grande do Sul. Concorre pela situação o atual presidente, Luiz Carlos Bohn, e Paulo Kruse pela oposição. Atual presidente do Sindilojas Porto Alegre, Kruse lança sua candidatura hoje.

Empresários que autografam

No próximo sábado, a partir das 17h, haverá sessão de autógrafos na Livraria Santos, no Lynemar Shopping, em Capão da Canoa, dos empresários José Galló (Lojas Renner), Alexandre De Bem (De Bem Informática) e Júlio César Soares da Silva (Grupo Guarida).

O que é, o que é?

De uns tempos para cá, a palavra resiliência está sendo aplicada a torto e a direito nos mais variados setores da vida humana. A capacidade de se adaptar facilmente a mudanças e contratempos tem nela um bom resumo, desde que o povo em geral saiba o que ela significa. Ainda não sabe.

Lá vem variante

É lícito acreditar que as farmacêuticas no máximo farão um puxadinho nos atuais imunizantes para combater a variante Ômicron, e olhe lá. Primeiro que a variante não está resultando na mortandade apregoada. Além disso, é grande o universo de contaminados com sintomas leves e rápidos. Também é lícito acreditar que virá nova variante, depois outra. E assim sucessivamebte, como na gripe.

Funil milagroso

Um coletor de ventos para gerar eletricidade que funciona com ventos de apenas 3 Km/h é seis vezes mais eficiente que um aerogerador comum pode revolucionar a energia eólica. Foi batizado de Invelox, e basicamente é um funil em forma de L deitado. Coleta os ventos na parte superior em 360 graus e os acelera na parte horizontal pelo Efeito Venturi. Traduzindo, o ar entra e o funil que vai estreitando causa aumento de velocidade do ar aprisionado, que por sua vez move o gerador.

O dragão da vez