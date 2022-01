Girassol de Van Gogh na serra gaúcha

A serra gaúcha não se restringe a Canela e Gramado e suas tradicionais atrações. O Interior também guarda lugares e paisagens de cartão postal, que chamam a atenção dos turistas, inclusive do Rio Grande do Sul. Na localidade de Serra Grande, interior de Gramado, as conhecidas hortênsias - que dão nome à região - se mesclam com girassóis, um belo nome para uma bela planta. Com o amarelo de Vincent Van Gogh.

Gasparotto, o único

Colunista social desde os anos 1960, Paulo Gasparotto é daquelas pessoas que foi e ainda vai muito além da sua especialidade. É um dos sujeitos mais bem informados que conheço. Um antigo bordão explica o motivo desse amplo conhecimento: em sociedade, tudo se sabe. Dono de um humor ferino causador de risadas instantâneas, sempre foi atração em qualquer evento. Gasparotto apareceu, a festa está salva. Ele é o perfilado da Reportagem Cultural do Jornal do Comércio nesta edição.

Coisa de louco

A Polícia Rodoviária Federal, auxiliada pela Brigada Militar, não consegue fazer cessar o ataque a pedradas aos carros que entram ou saem da freeway. Aquela região é QG do crime, apesar de famílias honestas e trabalhadoras que lá moram. Vamos ter que apelar para a solução avenida Farrapos.

O crustáceo fatal

O presidente Jair Bolsonaro contou que a obstrução intestinal que o levou ao hospital se deveu ao fato de ele ter engolido um camarão inteiro. Imagina se o prato fosse caranguejo.

Saidinha permanente

Conhecida como "saidinha" de Natal para apenados que cumpriram requisitos dispostos no artigo 22 da Lei de Execução Penal, a medida teve no Rio de Janeiro o maior percentual dos que não voltaram aos presídios, com 42%. Dos 1.240 beneficiados, 522 preferiram a rua, incluindo integrantes da facção Comando Vermelho.

Vice-lanterna

Em dólar por hora, o maior salário-mínimo do mundo é o da Austrália, com US$ 12,9, seguido de Luxemburgo (um principado), França e Alemanha, entre US$ 12,6 e US$ 11,9 a hora. No Brasil, US$ 2,2 por hora. O México é o lanterna, com US$ 1,4. São dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Convém lembrar...

...que é salário-mínimo, muitas vezes confundido com salário máximo. Então, não é culpa do governo, afinal quem o paga é a iniciativa privada.

Líquida verão

O que antes só acontecia no final de fevereiro e início de março, agora é rotina de início de janeiro: as liquidações de verão. Tudo para limpar estoques, mas antes de mais nada fazer caixa.

Briga com o patrão

A moda agora é o Yolo, sigla em inglês para "You only live once" (você só vive uma vez). Em linhas gerais, o movimento traz à tona a insatisfação principalmente dos millennials, geração que nasceu entre 1981 e 1995, com o mercado de trabalho e as condições oferecidas pelas empresas. No Brasil, eles representam 50% do mercado de trabalho.

Cursinho para governador

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Alexandre Postal, acompanhado de diversos conselheiros, manteve audiência com o governador em exercício, Gabriel Souza (MDB), no Palácio Piratini. No encontro, Postal revelou que vai convidar os candidatos a governador que chegarem ao segundo turno para que sejam informados do regramento referente às contas públicas. É melhor abrir o olho antes que verter lágrimas depois por desconhecimento da máquina pública.

Orçamento e técnica

Com formação na área, o vereador Mauro Zacher (PDT) será o presidente da Comissão de Economia da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2022. A meta é ampliar a parceria técnica com a Ufrgs e o diálogo com os diversos segmentos da sociedade nos projetos que envolvam o orçamento público, em especial os que tratem de isenções fiscais.

Covid e os voos

A Azul informou, nesta quinta-feira, que o aumento do número de casos de Covid-19 e influenza entre seus funcionários gerou impacto em 10% dos voos programados para janeiro, o que obrigou a empresa a realizar uma série de ajustes para continuar operando.

A disciplina militar