Uma zebra em cima da outra

A imagem de balsas estacionadas nas costas da fronteira Brasil e Argentina, nos municípios de Porto Mauá (Brasil) e Alba Posse (Argentina), e o azul do rio Uruguai, formam uma linda imagem, mas uma triste realidade. Além da falta de caminhões e veículos, a escassez de chuvas baixou as águas do Rio Uruguai a um ponto crítico como foi a seca de 2011.

O fogão mágico

A Banca do Holandês da rua Pedro Ivo tem um espaço para cozinha experimental que está impressionando quem lá chega. A estrela é um fogão alemão que dispensa panelas. Permite controlar temperatura por celular, ele mesmo esquenta os pratos à temperatura correta conforme foi programado. O melhor é que uma peça de carne perde até 30% de proteína quando assada, mas com este fogão o percentual baixa para 5% a 6%. Enfim, é bem coisa de alemão.

Trombetas da ômicron

Não entra na cachola de uma pessoa comum o que estão fazendo com a cepa ômicron. Certo, ela é mais transmissível, porém os sintomas são bem mais leves e duram entre três ou quadro dias sem necessidade de internação. O barulho parece desproporcional ao perigo real.

De primeiro mundo

Bastou a página fazer um relato sobre a excelência dos serviços prestados pela Samu que pipocaram relatos de leitores. Um deles conta que chamou o serviço devido a uma funcionária que passava mal e, ao constatar a gravidade do caso, chamou uma segunda ambulância. Ao todo, foram seis profissionais a atendê-la. Final da história: salvaram a vida da moça.

Devagar, parando

O baixo fluxo de pessoas e de veículos na terça-feira mostra o que espera a Capital a partir de hoje. Para quem ficar, o final da semana parecerá o auge da pandemia. Fica a impressão que muita gente emenda o Natal com o Ano-Novo. Sábado vai ser difícil até tomar um cafezinho.

O trem, quero o meu

Agora que os lavajatistas estão vendo seus julgamentos anulados um por um, quem quer entrar nesse trenzinho de alegria são os delatores premiados mas que ainda cumprem pena. Como não se reinstaurou a moralidade, locupletem-se todos.

Peça de ficção

Tente ler a composição química escrita nos rótulos impressos das latas ou garrafas de refrigerantes e águas minerais ou garrafas, tente. Como é mesmo o nome daquela ficção brasileira? Ah, sim, Lei de Defesa do Consumidor.

O povo quer saber I

O Google divulgou a lista das Buscas do Ano 2021, oferecendo uma retrospectiva com os assuntos, as dúvidas, os acontecimentos e as personalidades que estiveram em alta ao longo do ano de acordo com as pesquisas feitas pelos brasileiros na plataforma. As listas apresentam os termos que mais cresceram nas buscas neste ano comparado a 2020.

O povo quer saber II

Na categoria geral, que traz as principais buscas do ano, a cantora Marília Mendonça, morta em novembro em um acidente de avião, foi o termo que mais gerou interesse do brasileiro em 2021, seguido por Eurocopa, Palmeiras, Libertadores e Brasileirão. Entre as novidades do ano, estão as categorias: "perto de mim", "quanto custa" e "como ser". Dá uma tese de doutorado.

Carnaval à francesa

Um francês apaixonado pelo Brasil e pelo Carnaval. Assim podemos definir o empresário Alexis de Vaulx, presidente do grupo Incentivo Brasil, que, inconformado com a ausência da folia nesses dois anos de pandemia, inaugurou uma exposição sobre o Carnaval do Rio de Janeiro no Centre National du Costume de Scéne, único museu de figurino do mundo, em Moulins (Allier), na França. "Não teve Carnaval no Brasil em 2021, mas, nesse momento, tem Carnaval do Rio na França", comemora.

Alerta 5G

Decididamente não se pode dormir em paz nesse maravilhoso - entre aspas - mundo da tecnologia. Executivos da Boeing e Airbus alertam o governo americano sobre os perigos do 5G de algumas frequências para a segurança dos voos nos Estados Unidos. A informação é do CanalTech.

Segura, peão