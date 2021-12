Um oásis da cidade

Parreiral, uma pequena vinífera, árvores frutíferas e ornamentais diversas, seleção de flores e arbustos coloridos, temperatura de pelo menos 2 graus centígrados abaixo da registrada na rua, restaurante e espaço para festas e até um pequeno hotel de passagem. Tudo isto com vista da cidade abaixo. Fica no Morro Santo Antônio, a poucos metros da igreja de mesmo nome, em Porto Alegre. É dos capuchinhos, que aceitam disponibilizar o espaço para eventos.

Historinhas da cidade

Leitora que foi atropelada na esquina da rua Marechal Floriano com Jerônimo Coelho, no Centro Histórico, teceu rasgados elogios ao Samu. "No HPS, apesar de ter um bom plano de saúde, nem me perguntaram. Cheguei às 16h30 e saí poucos minutos antes da meia-noite. Todos passam aos cuidados do SUS quando entram lá. Abençoado SUS! Juro que nunca mais vou falar mal dele." Na manhã de sábado passado, um senhor idoso sentiu tonturas quando estava em uma cafeteria do bairro Moinhos de Vento e quase veio ao chão, não fossem pressurosos clientes que viam a cena. Aflita, sua esposa não sabia o que fazer. Uma boa alma chamou o Samu. A ambulância chegou em menos de cinco minutos. Quantos países tem um sistema SUS/Samu e um Hospital de Pronto Socorro que funcione (e bem) como o nosso?

A grande pergunta

Enquanto a prefeitura de Porto Alegre procura empresas que façam a revitalização da ruas e calçadas no chamado quadrilátero do Centro Histórico, uma pergunta da página permanece sem resposta. Vão deslocar os camelôs ou vão deixá-los na área?

Tiro ao alvo I

Seja quem for o próximo presidente da EPTC, vai ter que olhar com carinho e atenção uma cultura nefasta que tomou conta da cidade, a desobediência civil aos sinais de trânsito. Pela ausência de fiscais de trânsito, motoristas , motoqueiros e ciclistas ignoram as faixas de segurança, o que dirá da faixa de retenção, sem falar das sinaleiras.

Tiro ao alvo II

Passar o sinal fechado e trafegar na contramão é regra entre ciclistas e motoqueiros. Ciclistas a toda em cima das calçadas, motoboys tirando finhinho de retrovisores quando não os arranham, é um festival de imprudências que deixam o pedestre entre três fogos, logo ele que deveria ser o mais protegido por definição.

Não perturbe



A coruja-buraqueira bem como como suas primas estão entre as aves que os humanos mais gostam, talvez porque é feia mas simpática, apesar de fama de ave de mau agouro. É útil também, pois caça ratos. Da união, saíram cinco corujinhas no seu ninho de amor digamos assim, no Parque Eduardo Tissot de Gramado. Com direito a faixa de obtenção



Se habla espanhol...

Levantamento do Instituto de Políticas Migratórias dos Estados Unidos mostra quase 70 milhões de pessoas (22% da população) falando uma língua diferente do inglês em casa. Seis em cada dez falavam espanhol. As outras línguas principais eram o chinês (5%); Tagalog (quase 3%); e vietnamita, árabe, francês (incluindo Cajun) e coreano (cerca de 2%).

...e também português

O português, embora não esteja no topo do ranking, é falado por 846 mil pessoas ou 1,2% da população. Em três estados norte-americanos, ele é o idioma mais falado depois do inglês e do espanhol: Massachusets, Connecticut e Rhode Island, todos no nordeste dos Estados Unidos.

Onde já se viu!

O sistema de rodízio das churrascarias deu filhotes e agora surge a figura do ataque rotativo. Caso do PT, cujas lideranças se revezam com Jair Bolsonaro em atacar Sergio Moro. O último foi o poste de Lula, Fernando Hadad, que chamou o ex-juiz de "moleque". Por esta definição, entenda-as todo e qualquer candidato que ouse bulir com sua majestade primeira e única Lula (PT).

Autodesmoralização

Uma a uma, as instituições entendidas como os Três Poderes vão caindo mais fundo na cova da desmoralização. Até a alta corte do Judiciário já está na boca do povo, enquanto o Legislativo vai se enterrando cada vez mais. A última foi derrubar o veto do presidente Bolsonaro e aprovar para si um butim de R$ 5,7 bilhões como Fundo Eleitoral. Como diz o povo, com esse dinheiro eu vou para a Lua.

Mais uma

Porto Alegre acaba de ganhar mais uma filial da Panvel, desta vez, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 3.710. A nova loja vai funcionar de segunda a domingo, das 7h às 23h.

Os bonitinhos

Quando algum ladrão de galinhas vai em cana, seu nome e foto são amplamente divulgados. Quando um assaltante é pego, é comum o rosto ser escondido. Já um meliante de alto coturno que causou prejuízo de milhões sai no jornal com um "seu nome não foi divulgado".

Quem tem razão?

Enquanto a Europa se fecha de novo, um levantamento abrangendo cerca de 78 mil casos na África do Sul, publicado no dia 14, revelou que a cepa Ômicron é mais branda em comparação com as anteriores. Há 29% menos hospitalizações do que a cepa de Wuhan, e 23% em comparação com a Delta.

