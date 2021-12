Para ver a banda tocar

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Com a pandemia, a Banda Municipal de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, teve um ano de planejamento e ensaios. Em 2021, comemorou seus 96 anos. Além das surpresas para 2022, quando a capital gaúcha festejará 250 anos, também estão previstos Concertos Didáticos para as escolas.

Alcance do 5G

Vivendo e aprendendo. Em ambientes com wi-fi, o 5G tem alcance curto, enquanto o velho 2G permite que se esteja mais longe para receber o sinal.



Estranheza de leitor

Do advogado Waldyr Borges Junior: "O Supremo Tribunal Federal formou maioria para consagrar a pérola jurídica de que a cobrança de tributo inconstitucional tem prazo de validade".

Elogio de leitor

"Quero elogiar o sistema de pagamentos de IPVA e licenciamento deste ano. Pode-se fazer todo o processo através do aplicativo - IPVA RS, pelo celular, gerando o QR-Code e copiando o mesmo para o app de seu banco. É um processo simples, rápido e confortável. Nota 10 para Receita Estadual".

Acelera, Esteio

A partir de hoje, o município de Esteio conta com um Espaço 4.0 destinado a incentivar o empreendedorismo entre jovens de 15 a 29 anos. A iniciativa foi possível a partir da liberação de emenda individual destinada pelo deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) no valor de R$ 300 mil.

Comunicação do TCE

O experiente jornalista Gilberto Jasper, com largos serviços prestados nas redações e assessorias diversas, é o novo coordenador de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Portugal, nosso avozinho...

...destrincha os números do Censo 2021. Entre outros dados, mostra o envelhecimento da população lusitana. Para 182 idosos, existem 100 jovens. Haja previdência. O número de estrangeiros residentes no país representa 5,3% da população. Quanto à Covid, já é um dos países com maior cobertura vacinal, prepara a 4ª dose. Essa é nova.

O mundo é dos grandalhões I

A Coca-Cola Femsa vai pagar R$ 632,5 milhões para adquirir os negócios da CVI Refrigerantes, engarrafadora do Rio Grande do Sul, cuja projeção neste ano é de venda de 30,9 milhões. A Femsa amplia sua participação nas vendas de Coca-Cola no Brasil de 50% para 52%. Anteriormente, a marca era engarrafada pelo Grupo Vontobel.

O mundo é dos grandalhões II

Em tempos idos, as marcas de refrigerantes gaúchos chegavam a 36. Uma a uma foram engolidas pelos concorrentes ou secaram por falta de cacife por um lugar nas gôndolas. Restam poucas. Aconteceu o mesmo com as nossas cervejarias. Não deixa de ser melancólico constatar que nesta somos bananeiras que já deu cacho.

Perda de virgindade

Esse negócio de falsificar azeite estrangeiro envasado no Brasil, que levou o Ministério da Agricultura a agir, remete a outros detalhes. É considerado extra virgem o azeite de oliva com acidez abaixo de 0,8, e virgem, entre 0,8 até 2. Mas tem um detalhe: é virgem ou extra virgem enquanto fechado. Quanto mais tempo ficar aberto, mais vai perdendo a virgindade.

Mudança de foro

Essas avaliações futuristas feitas por economistas tratando cenários de PIB, câmbio etc. para 2022 deveriam ser feitas por imunologistas. Afinal, é o vírus que vai balizar a economia no próximo ano.

As asas da borboleta

Os meteorologistas usam uma metáfora para ilustrar o fato de o clima estar interligado mundialmente: quando uma borboleta bate as asas em Nova York, muda o clima em Paris. Serve também para a economia. Com inflação em quase 6%, o Fed, o Banco Central dos EUA, aumentou os juros e já antecipou mais três rodadas de alta para 2022. E um risco americano é nosso velho conhecido, o risco fiscal.

Pedido do farol

Ex-senador Pedro Simon e Germano Rigotto tiveram conversa de mais de duas horas

CARLA GARCIA/DIVULGAÇÃO/JC