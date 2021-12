As revelações de Eduardo Leite

Em entrevista exclusiva publicada no caderno Perspectivas 2022 , o governador Eduardo Leite (PSDB) confirma que não concorrerá à reeleição, mas diz que irá quebrar um paradigma do Rio Grande do Sul: promete eleger o sucessor. Agora, o que chama a atenção nas respostas do governador é o fato de ele abrir a porta a outros partidos para a cabeça de chapa. Ou seja, o sucessor não necessariamente será do PSDB. Está aberta a discussão sobre a disputa ao Palácio Piratini.

Sem fechar portas

Também é interessante observar que o governador, em nenhum momento, falou que descarta concorrer ou que descarta sair do PSDB. Eduardo Leite respondeu, de forma cirúrgica e política, que "não pretende" concorrer e que "não pretende" deixar o ninho tucano, partido ao qual é filiado há 20 anos. Traduzindo, deixa a porta aberta para uma eventual mudança de conjuntura, em que venha a concorrer ao Planalto ou ao Piratini. A política é como uma nuvem...

A raposa e o diabo

O político mineiro José Maria Alkmin, sem o "c" do paulista, foi uma das matreiras raposas políticas dos anos 1950 e 1960. Não perdia vaza para dar algum xiste ou tirada de acordo com o momento. Foi ministro do governo Juscelino Kubitscheck e vice-presidente do general Castello Branco. Credita-se a ele a famosa frase de que, na política, o que vale não é o fato e, sim, a versão. Verdade verdadeira. Como todo político de ponta, o doutor Zé Maria tinha a cercá-lo algumas lendas com fundo de verdade. Uma delas foi quando esteve à beira da morte. Chamaram um padre para lhe dar a extrema-unção. Deitado na cama, ouvia o sacerdote cumprir o rito com o crucifixo perto do seu rosto. - Viva Jesus Cristo! - Viva - exclamou Alkmin com voz fraca. - Viva Nossa Senhora! - Viva! - Vade retro, Satanás! Silêncio. Vade retro, Satanás! - insistiu o padre. Silêncio. Na terceira vez, Alkmin abriu um olho e focou o padre. Mas ele nunca me fez nada...

Mandato estendido

Tanto os representantes Fiergs quanto do Centro das Indústrias do RS (Ciergs) aprovaram a extensão, por mais um ano, do mandato da atual gestão. Os dirigentes, com Gilberto Porcello Petry à frente, seguirão no comando até julho de 2024. A alteração vale apenas para o atual momento, de pandemia, pois os mandatos são de três anos.

O voo do dragão

Uma constante nas previsões das entidades empresariais gaúchas neste final de ano é a convicção de que a inflação cai bem no ano que vem. Algumas, como a Federasul, estimam que ela cairá pela metade.

Algir Lorenzon

O conselheiro Algir Lorenzon completou 32 anos de TCE. Foi deputado de vários mandatos e presidente da Assembleia Legislativa. Na primeira eleição pelo MDB, em 1974, disputou com o hoje secretário municipal Cezar Schirmer o título de deputado mais jovem. Lorenzon tinha 26, Schirmer, 22.

Banco da Farsul

A Farsul apresentou o Farsul Big Data, um banco de dados do agronegócio com acesso livre (matéria nesta edição). O conteúdo está disponível no site da Farsul. O material foi elaborado pela assessoria econômica da Federação e conta com mais de 8 milhões de dados que podem ser consultados por qualquer pessoa.

Um cenário mutante

Pela primeira vez o numero de mortes pela Covid deixa de ser a principal causa de óbitos no Brasil, medido pela média mensal. Outras doenças assumiram essa nefasta liderança. Fica esquisito dizer que é de "comemorar", mas é um marco na pandemia, sem dúvidas.

Federação de egos I

Lideranças do PT lançaram a ideia de uma federação de esquerda para evitar a pulverização dos votos nas eleições de 2022. Parece bonito, mas é difícil contentar a todos. O PSOL quer uma aliança com PCdoB e Rede, então, já temos uma rachadura antes de o prédio sair do chão. Claro, no segundo turno a esquerda sempre se une.

Federação de egos II

Um dos que pregam cautela é o ex-deputado José Dirceu, o eterno cardeal Richilieu do PT. Neste aspecto, a esquerda é igual à direita e até mesmo à terceira via. Ninguém quer ceder seu osso para o cão vizinho. Eleitores de cada lado sempre perguntam "por que eles não se unem?". Não há companheirismo entre escorpiões. O uso de antolhos impede visão lateral.

Reinvenção do Plaza

A Rede Plaza de Hotéis comemora o sucesso de seu ambiente de inovação, colaboração e novas ideias, instalado no Plaza São Rafael Hotel, no Centro Histórico de Porto Alegre. O hotel ressignificou parte do seu bloco executivo em salas e espaços compartilhados e exclusivos, e atualmente conta com 90% de ocupação.

Positivo operante

A Secretaria de Segurança Pública investiu cerca de R$ 22 milhões no projeto de modernização das redes de radiocomunicação de missão crítica totalmente integrada com as soluções da Motorola Solutions. Em parceria com o Exército Brasileiro, a modernização na região impactará a Grande Porto Alegre.

Boa para trabalhar

Pela nona vez, a Bebidas Fruki é eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul, de acordo com pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work (GPTW).

Sicredi avança

Sicredi União Metropolitana RS, inaugura nesta sexta-feira, às 9h, a agência Niterói. Será a terceira unidade da cooperativa em Canoas.

Possibilidades