O Rio Grande nas fotos de Leonid Streliaev

O fotógrafo Leonid Streliaev fez uma releitura fotográfica do nosso Estado, inspirada no clássico "O Tempo e o Vento", e reuniu mais de 500 imagens e depoimentos de personalidades gaúchas na sua mais recente obra: o livro "O Rio Grande de Erico Verissimo - Edição Especial". Essa beleza de imagem faz parte da obra.

O amor é lindo

O que parecia apenas um namorico agora ganha ares de casório de papel passado. Derrotado nas eleições de 2018, Geraldo Alckmin sai voando e dando bicadas no ninho tucano para acasalar - no bom sentido - com Lula. Os pombinhos já trocavam arrufos há tempos.

Tão alegre que viemos...

Lá se foi um dos últimos virgens pretendentes a sentar na cadeira de Jair Bolsonaro (PL). Alvo da Polícia Federal, Ciro Gomes (PDT) está dando um monte de explicações. Explicação se dá para delegado de Polícia ou porteiro de boate.

Feliz aniversário, Stemac

Frente a um período desafiador para a economia nacional, a Stemac, maior especialista nacional na fabricação e comercialização de grupos geradores, com sede em Porto Alegre, completa 70 anos em dezembro.

O império das mulheres

Celebrou-se ontem o Dia da Advogada. E pela primeira vez na história da advocacia brasileira, a data será comemorada com supremacia feminina. Segundo a OAB, elas representam atualmente a maioria das inscrições ativas: são 623.681 advogadas mulheres contra 615.697 advogados homens. Em outras profissões liberais a presença feminina é muito maior.

No seu devido lugar

A IPSul iniciou instalações de postes históricos pertencentes à Rua dos Andradas, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre. Os dois primeiros estão sendo instalados na altura dos números 465 e 666. Ao todo são 43 postes, que estão sendo reformados.

Festão na Federasul

O último Tá na Mesa da Federasul deste ano contou com palestra de Daniel Randon (matéria nesta edição), que impressionou a plateia - todos amam uma empresa que dá certo. Também foram homenageados parceiros, ex-presidentes e diretores da entidade. O presidente Anderson Trautman Cardoso recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha das mãos do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza (MDB). Enfim, foi um festão de fim de ano daqueles.

A reinvenção da roda I

O governo Bolsonaro tenta emplacar o nome Auxílio Brasil em vez do que entrou até no inconsciente coletivo, o Bolsa Família. Difícil. É assim com todos os governos. A cada quatro anos, reinventam a roda, criando nomes pomposos e compridos como esperança de pobre para secretarias e ministérios. É comichão irresistível para o recém eleito.

A reinvenção da roda II

Veja-se o caso de Porto Alegre. As importantes pastas da Indústria e Comércio (Smic) e de Obras e Viação (Smov) foram, durante décadas, siglas que estavam na boca do povo. Mudou a sigla, e é difícil encontrar alguém que saiba as novas. Em todos os níveis de governo, só quem ganha são gráficas, pintores de fachada e criadores de logomarcas e sites.

A volta por baixo

A cada final de ano, entidades empresariais e institutos preparam suas listas de cases, exemplos de empresas que se diferenciaram na gestão e deram a volta por cima. Uma boa ideia é fazer uma relação de cases que não deram certo e por que tudo deu errado.

O chifre