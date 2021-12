A pequena índia da Amazônia

O fotógrafo Fábio Pilger, de São Leopoldo, está na Amazônia. No roteiro, uma incursão na floresta para conhecer a tribo indígena Dessana Tukana. É um grupo que tradicionalmente recebe "homem branco" trocando impressões e contando a trajetória e costumes da tribo. Na foto, a pequena índia que a pedido do fotógrafo baixou a máscara, acessório comum na aldeia.

Parte da paisagem I

Aos poucos, a multiplicação de casos em que hackers invadiram e capturaram dados de ministérios e de empresas privadas vão se transformando em rotina jornalística. Isso apesar do tremendo impacto na vida não só do governo, mas também na vida do cidadão, caso das vacinas. Pode ser o flagelo número 1 da humanidade em poucos anos, como já foi alertado e divulgado.

Parte da paisagem II

A questão é que a ação vai além da demonstração de força, o orgulho hacker. Por trás está a indústria do sequestro virtual, a exigência de pagamento do resgate, geralmente em criptomoedas. Empresas locais já foram vítimas. Então, vem a "solução" de fortalecer as defesas virtuais. Pois aí está a ilusão. O ataque sempre vence a defesa, como em qualquer guerra.

A salvação da lavoura

Parece mentira, mas a instituição do amigo secreto vai contribuir para tornar o comércio mais atraente neste Natal. Estudo da CNDL/SPC indica que estas compras representam R$ 6,3 bilhões na economia. Vem a calhar, porque em 2020 a pandemia arrasou.

Por falar em amigo...

...amigo secreto é aquele a quem você uma bijuteria ou uma gravata bem em conta e recebe um sabonete ou par de meias compradas em brechó.

O gato comeu

É 70% do normal. É o que mais se houve como resposta quando se pergunta aos lojistas, especialmente na área gastronômica, ante a pergunta como vão os negócios. Faz sentido. Desde antes da pandemia até agora, a inflação e custo de vida de dois anos comeram essa diferença.

Homem de Aço

A Associação do Aço do Rio Grande do Sul - AARS - realiza quarta-feira (15) a solenidade de entrega do troféu "Homem do Aço 2020", Receberá a homenagem o presidente da Arcelor-Mittal Brasil, Jefferson De Paula.

Na galeria



ALEX ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), participou, na tarde desta segunda-feira da cerimônia de descerramento do quadro da vereadora Mônica Leal (PP), na Galeria dos ex-Presidentes da Câmara Municipal de Porto Alegre.



Artistas do chute I

Ou o brasileiro se qualifica ou se estrepa. É de doer a constatação da Associação Brasileira de Empresas de Software (Assespro): mesmo pagando três vezes mais que a média do mercado, há 100 mil postos de trabalho abertos sem gente qualificada para preenchê-las, mesmo com todo o desemprego e apelo pela qualificação.

Artistas do chute II

Essa constatação dá ideia que a carência é apenas na área de TI, mas não mesmo! É geral. Faltam bons eletricistas, hidráulicos, marceneiros, eletricistas (e até jornalistas...), todos e que você precisa em casa ou na empresa. É preciso garimpar para achar um que preste. O que tem muito é artista do chute que diz saber de tudo mas não sabe fazer nada.

Os olhos de cada um

Interessante como uma mesma pesquisa e analisada de forma diferente por um observador independente e por outro engajado. O trabalho da revista Exame sobre as diversas composições é vista como Sergio Moro sem chance de vencer. Já uma análise mais fria mostra que no segundo turno Moro ficaria a apenas 11 pontos atrás de Lula, 44% a 33%.Isso hoje.

Postes históricos

Os dois primeiros postes históricos, dos 43 que haviam sido removidos para restauração, já estão voltando para o Centro da Capital. As peças estão sendo reinstaladas na rua dos Andradas, em frente aos números 465 e 666.As estruturas são de junho de 1929 e foram fabricadas por uma empresa americana em Ohio, chamada Union Metal Manufacturing.

Devagar se vai ao longe

Produtos orgânicos já conquistaram seu lugar ao sol, embora seja impossível produzir alimentos sem agroquímicos para suprir a mesa do mundo. Mas em países como a Itália já existem selos de carne suína livre de antibióticos.

Queridos, encolhi as penas

Aos poucos o ex-presidente Lula está vendo sua condenações pela Lava Jato sendo anuladas na Justiça. O Estadão fez um cálculo assombroso, que Lula já se viu livre de 221 anos e 11 meses de condenações diretamente ligadas à operação. É o sonho de qualquer ex-presidiário. Então, rumo à condenação zero.

Coitado dos sabonetes