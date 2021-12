Roteiro na Costa Doce

O Sebrae-RS está na fase final de formatação de mais um produto turístico, o "Roteiro Integrado Vida na Lagoa", reunindo seis municípios da Costa Doce gaúcha que possuem ligação geográfica e cultural com a Lagoa dos Patos - Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Camaquã, Arambaré e São Lourenço do Sul (foto). O roteiro considera o novo perfil do turista brasileiro na retomada do segmento no País, seguindo a tendência do chamado "Turismo de Pós-luxo".

Historinhas da cidade

Loja da Rua da Praia, com dois estabelecimentos concorrentes bem próximos. Microfone na mão, funcionário apregoa os preços da casa, destacando alguns produtos, comparando-os com os das casas vizinhas. No final de cada discursinho, não deixa de dar a estocada final. - Experimente a terceira via.

Turma da Agronomia de 1971

A turma de engenheiros agrônomos de 1971, da Ufrgs, celebrou, neste fim de semana, os 50 anos de formatura. Além de jantar de confraternização, com gente de várias partes do Brasil, teve visita à Faculdade de Agronomia, em Porto Alegre, palestras, debates e visitação à Estação Experimental Agronômica da Ufrgs, em Eldorado do Sul.

Festival de rebaixamentos I

A imagem das instituições que deveriam ser admiradas pela população está abaixo da linha da pobreza do prestígio. O STF é considerado ruim ou péssimo para 38% dos pesquisados pelo PoderData, e só 19% de ótimo ou bom. O Senado e Câmara dos Deputados têm 45% e 46% de ruim ou péssimo, respectivamente. Apenas 12% botam polegares para cima.

Festival de rebaixamentos II

No caso da Câmara, o detalhe é que sua imagem ficou menos ruim nos últimos três meses. Em compensação, os militares tiveram melhora na avaliação, com 41% dos pesquisados achando bom seu envolvimento no governo e na política. Outra pesquisa, da CNI, indica que 70% acham a economia ruim ou péssima. Decididamente, estamos na segunda divisão neste aspecto.

Os cartões da Tobias

Atualização, a pedido, das moedas e cartões da rua "Fobias da Silva", no bairro Moinhos de Vento, famosa pelo grande número de psiquiatras. Além da moeda Neuro, os cartões são das bandeiras JungCards e FreudCards.

Administradores RS



Rita Michelon/DIVULGAÇÃO/JC

Jorge Avancini assumiu um dos mais importantes sindicatos do Estado, o dos Administradores do Rio Grande do Sul. O evento de posse, que contou com jantar de celebração, foi marcado pela definição dos planos para a entidade. Avancini (e) assumiu como presidente após a gestão de João Alberto Fernandes, que faleceu em outubro deste ano.



O Podemos cresce

Ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato, o ex-procurador da República Deltan Dallagnol deve concorrer a deputado federal pelo Podemos no estado do Paraná. Ele se filiou na sexta-feira, em ato prestigiado por lideranças da legenda, inclusive o ex-juiz Sergio Moro. Entre março de 2014 até setembro de 2020, período em que Dallagnol atuou na operação, R$ 4,3 bilhões foram devolvidos à Petrobras e à União.

Melhorando, mas...

A Latam Brasil contratou 4,3 mil funcionários neste 2021. Parece ótimo, mas tem que levar em conta que representa 55% dos milhares de demitidos durante a pandemia. De qualquer forma, é um copo meio cheio, não meio vazio.

O valor dos penduricalhos

Leitor comenta que os valores das passagens aéreas até que são razoáveis, mas considerando bagagem, taxas, seguro, permanência nos aeroportos, a coisa muda de figura. Bem posto. Mesma coisa com alguns restaurantes. Entrada, nem que seja o singelo pão com manteiga, tira-gostos, sobremesa etc. o preço à altura de uma chaminé.

Plano de voo

Ao longo de duas semanas, a repórter Patrícia Comunello embarcou em todos os 12 voos regionais entre Porto Alegre e o Interior. Vale a pena ler a Reportagem Especial publicada na edição de hoje do caderno Empresas&Negócios.Ela fez ida e volta em cada uma das rotas e traz um relato minucioso sobre essas viagens. Conta quem são os passageiros, quanto tempo levou cada viagem e ainda mostra a situação de cada terminal aeroportuário.



Eleição no Iargs

Acontece hoje, das 12h às 17h, a eleição em chapa única do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), de forma presencial, no quarto andar da sede, quando a presidente do Iargs e sua diretoria (praticamente a mesma) serão reconduzidos ao cargo. A chapa permanece praticamente a mesma, tendo como presidente Sulamita Santos Cabral.

O corpo prazer

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe, amanhã, às 19h, a historiadora Mary Del Priore para falar sobre o tema "Do corpo pecado ao corpo prazer (a transformação do físico dos brasileiros e o início da lipofobia)". Transmitido ao vivo pelo YouTube.

Incorreto em outra língua