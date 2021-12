As pedras do Silêncio em Nova Petrópolis

Comemorando sete anos de sua fundação, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, atração turística de Nova Petrópolis, contabiliza mais de 200 mil visitas. Turistas de todos os cantos do País prestigiaram as mais de 80 esculturas em pedra que resgatam a história da imigração germânica, dispostas por 20 mil metros quadrados. O espaço, além da riqueza cultural, conta com grandes jardins e mais de 25 espécies de árvores nativas preservadas.

Dez anos de cerveja

Uma das primeiras do ramo na serra gaúcha, a Cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, está completando uma década de existência. Reconhecida pela qualidade na fabricação de cervejas artesanais, a empresa aposta em inovação e sustentabilidade, contam os sócios Fernando Maldaner e Samuel Zang.

O agronegócio como ele é I

a Farsul divulgou, nesta quinta-feira, o Relatório Econômico 2021 e Perspectivas 2022 (matéria nesta edição) Na tradicional entrevista de final de ano,. Para o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, foi um ano bom, mas com a ressalva de que a Metade Norte do Estado já sente os efeitos da seca. Sobre o candidato a presidente em 2022, Gedeão foi enfático: a entidade apoiará quem garantir o direito à propriedade. Parece que não há dúvidas quanto ao recado.



O agronegócio como ele é II

Um braço do Sistema Farsul que faz um trabalho de formiguinha metódico e sistemático é o Senar-RS, que usou em 2021 cerca de 500 técnicos para capacitar 15 mil produtores rurais na aplicação de químicos. Já a formação técnica ofertada pelo Senar objetiva transformar os alunos em profissionais na gestão das cadeias produtivas do agronegócio, que podem atuar dentro ou fora das propriedades.

As agulhas do doutor

Um antigo desembargador, conhecido por ser um grande jurista mas sem traquejo em coisas mais técnicas do dia-a-dia, estava com um problema sério. A psoríase, doença em que a pele escama e deixa com aparência desagradável, o castigava em momentos de maior concentração. Tentou de tudo, me confidenciou entre um chope e outro no falecido Bar Arthur, na rua Alberto Bins, anos 1970. De tantas pomadas e remédios outros que não fizeram efeito, resolveu encarar um tratamento milagroso que um parente indicou, a acupuntura. Para não pagar mico, nem perguntou como era o procedimento. Foi no endereço indicado, onde o acupunturista explicou as regras básicas, com um frasco cheio de agulhas ao lado. Finda a breve aula, passou álcool nelas e ele e pediu que tirasse a camisa. - E o senhor vai fazer o quê com essas agulhas? - Ora, vou fincar nos pontos que lhe expliquei. Mas não dói, não se preocupe. O homem da lei levantou de sopetão. - Me explicou coisa nenhuma! Vá fincar essas agulhas na senhora sua mãe. Era só que me faltava, pagar para ser torturado. Nunca mais quis ouvir falar em acupuntura, contou ele, abocanhando um sanduíche aberto feito por Dona Margô.

Eleição de hoje...

Se a eleição ao Planalto fosse hoje, Lula (PT) estaria numa condição cômoda em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Se a eleição fosse hoje, mesmo com o bloco na rua, Sergio Moro (Podemos) não teria chance e as intenções de voto dele não causariam grande impacto, segundo as pesquisas. A senadora Simone Tebet (MDB) está aquecendo, então, não se sabe se ela faz gol. O problema é que a eleição não é hoje.

...eleição de amanhã

A questão é saber se Moro tem teto, se a legião de admiradores se transforma de voto de confiança a voto na urna. E a julgar pela pesquisa da Quaest, Bolsonaro não está morto. Entre os que recebem até dois salários-mínimos, a diferença de reprovação e aprovação, que era de 45 pontos negativos em novembro, caiu para 36 pontos.

Recuperação

O BRDE é o grande vencedor da categoria Inovação em Crédito do Prêmio Banking Transformation, antigo Prêmio Relatório Bancário. Em sua 17ª edição, a premiação prestigia iniciativas transformadoras do setor financeiro nacional. O BRDE concorreu com o projeto Recupera Sul. É único banco de fomento do País a ganhar o prêmio.

De cota em cota

O novo reitor da USP quer cotas raciais e de gênero para professores. Tudo bem, mas é um país estranho esse nosso. De cota em cota, vamos esquecendo de cotas para os pobres, independente de raça ou gênero.

Lona, o tradicional

Cultivando uma longa experiência na elaboração de vinhos e espumantes - já são mais de 40 anos no Brasil -, o enólogo e empresário Adolfo Lona está trazendo para Porto Alegre (na rua Vasco da Gama, 735) uma novidade na elaboração de espumantes pelo método tradicional. Terá uma vinícola urbana na Capital.

Muito barulho por nada

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) exigiu que os governos sigam o conselho da Organização Mundial da Saúde (OMS) e rescindam imediatamente as proibições de viagem que foram introduzidas em resposta à variante ômicron do coronavírus. A OMS reconhece que as proibições não impedem a propagação da cepa. Implicitamente, admite que a nova cepa não é o bicho.

Oncoclínicas

Depois de auditoria realizada em novembro, a Oncoclínicas Porto Alegre foi recertificada pela Joint Commission International (JCI) no Programa de Assistência Ambulatorial. A conquista reconhece o compromisso contínuo da instituição com padrões internacionais de referência em segurança e qualidade assistencial.

O outro lado