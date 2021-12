Os encantos do Jardim do Dmae

São relativamente poucos os porto-alegrenses que visitaram a Hidráulica do Moinhos de Vento, na 24 de Outubro. O Dmae capricha nos jardins e disponibiliza o espaço para visitas nos finais de semana. As estátuas Afluentes do Guaíba estão lá, retiradas que foram da Praça do Colégio Rosário, antes que desaparecessem ou fossem mutiladas.

Desastre completo

Estudo do Endividamento 2021 do Serasa/Opinion Box mostra que estar endividado é motivo de vergonha para 88% das pessoas, com impacto na vida social (85%) e na concentração no trabalho (76%). O sono de 85% dos entrevistados está sendo afetado por causa das dívidas, e 6 em cada 10 pessoas ouvidas dizem ter sentido reflexo dos débitos no relacionamento com familiares e amigos. As dívidas impactam 62% do relacionamentos. Puxa, é um desastre completo.

Melo, o atropelador I

Por onde quer se vá, são fartos os elogios ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). Na maioria das vezes, dele se diz que é uma "surpresa agradável". Mexe em vespeiros que ninguém mexia, como gratuidade das passagens e passe livre, toca obras nos bairros e tem a famosa vontade política para mudar o que tem que ser mudado.

Melo, o atropelador II

Para que Melo não fique todo pimpão, nem tudo são flores. Em parte porque, como ele mesmo diz, uma parcela da administração pública faz força para "chegar a 2G", mas de outra parte descuida de detalhes onde o diabo mora. São pequenas coisas, calçamentos, a reinvasão do Centro Histórico entre outros aborrecimentos.

A hidrovia esquecida

O relançamento da Hidrovia Brasil-Uruguai será hoje, às 11h, na Fiergs. Há décadas, teve estudos profundos por parte de um órgão que foi extinto e dele não se teve mais notícias e nem dos seus arquivos, a Sudesul, que estudou essa hidrovia e as particularidades da Lagoa Mirim até os anos 1990.

Prêmio ARI

A reportagem "A bossa com sotaque gaúcho", de Paulo César Teixeira, publicada no Jornal do Comércio, é uma das finalistas. A matéria mostra a trajetória de João Luiz Palmeiro, o João da Benga.

Soldado do partido

A coordenadoria do Partido Liberal (PL) na Fronteira Oeste do Estado quer que o prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves (PL), represente a região na Câmara dos Deputados a partir de 2023. Para isso, teria de renunciar ao cargo de prefeito e ser eleito deputado federal nas eleições de 2022.

Tempero indigesto

Após 42 anos de operação e enfrentando problemas devido à pandemia, o hotel Maksoud Plaza de São Paulo fechou as portas. O prédio foi comprado por R$ 132 milhões. São vários credores, destacando-se a Ajinomoto Brasil.

Onde achar calçadeiras?

A morte de Augusto Hecktheuer aos 92 anos, fundador da Casa Augusto fechada há dois anos, é mais uma referência da Porto Alegre antiga que se vai. O estabelecimento na rua Vigário José Inácio, ao lado da igreja, vendia coisas que ninguém mais vendia, como a falecida Casa Pimenta. Calçadeiras, por exemplo.

CDL Canoas

Incentivar a inovação, compartilhar conhecimento para capacitar empreendedores e se tornar referência no varejo local, com participação ativa em campanhas de vendas. São esses os três pilares da gestão eleita da CDL Canoas, com a presidência do empresário Éverton Netto.

Casa da Moeda

O presidente Jair Bolsonaro retirou a Casa da Moeda da lista de privatizações. Esta é uma escolha de Sofia, não se sabe se é bom ou ruim ficar fora da lista. Houve tempo em que até talão de cheque era impresso por ela, e antes pela famosa americana Thomas De La Rue.

O exemplo italiano

Ao anunciar como proposta de governo uma Corte anticorrupção exclusiva, o ex-juiz Sergio Moro lembra seu colega italiano, Giovanni Falcone, que criou um tribunal exclusivo para julgar crimes da máfia. Conseguiu em parte, mas não teve final feliz: foi assassinado por ela.

