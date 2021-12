Uma imagem do Presídio Central

Considerado um raio-x detalhado do sistema prisional no Rio Grande do Sul, Paz nas prisões Guerra nas ruas é o novo livro dos jornalistas Renato Dornelles e Tatiana Sager. A publicação traz uma seção de fotos clicadas pelo juiz Sidinei Brzuska que expõem a realidade no Presídio Central de Porto Alegre. O lançamento será nesta sexta-feira, a partir das 19h, no Centro Municipal de Cultura, na capital gaúcha.

O samba do namoro louco I

Estamos vivendo uma pré-campanha com pré-candidatos que são candidatos de fato a namoro. O ex-presidente Lula (PT) namora o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (que está saindo do PSDB), enquanto o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) namora quem se dispor a ser vice. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), namora Moro, que não quer namorar ninguém. Entre os enjeitadinhos, parece que ninguém quer namorar Ciro Gomes, pré-candidato do PDT ao Planalto.

O samba do namoro louco II

Os que querem "ficar" com ele não tem dote eleitoral, enquanto a terceira via só vai adorar alguém se for para casar desde já. O perigo é pular de um namoro para outro e ficar como Januária na janela de Chico Buarque, o tempo passou e só ela não viu. Como sempre nestas situações, alguém vai ter que encarar uma solteirona mais a mão.

Mentiras e verdades

Em política e ainda mais em campanha eleitoral, do pescoço para baixo tudo é canela. Em tempos antigos, os candidatos largavam a campanha prometendo mantê-la em alto nível. Nunca houve promessa mais fútil do que essa. Bem fazia o senador norte-americano Adlai Stevenson, que nos anos 1950 lançou esta advertência: "Se meus inimigos pararem de dizer mentiras a meu respeito, eu paro de dizer verdades a respeito deles".

Misteriosos desígnios

Quando a verdadeira história do Brasil contemporâneo for contada, os historiadores se debruçarão sobre um paradoxo: o mesmo tribunal que condenou Lula e lavajatistas, agora, anula o próprio julgamento que fez. Não precisa explicar, só queremos entender.

Aliás...

...com o tempo, os lavajatistas se especializaram no ramo de lavanderia.

Cometas fulgurantes

De tempos em tempos, aparece alguém com dinheiro vivo para além da conta. Essa circunstância tem o dom de catapultar o personagem para as capas dos jornais. É o caso do deputado federal Josimar Maranhãozinho, do PL. Ele diz que declarou o dinheiro para a Receita Federal. De onde veio?

Para investidores

O Banrisul promove, nesta quinta-feira às 9h, seu primeiro evento no formato Investor Day, denominado BanriDay. A reunião é aberta à participação dos investidores em geral, profissionais de imprensa e de mercado. A transmissão ao vivo poderá ser assistida no Youtube.

O círculo

Quando se fala em corrupção, imediatamente as pessoas remetem ao governo e aos políticos, mas se esquecem da corrupção na vida privada. Meio mundo quer propina ou jabá, e a outra metade dá.

Criminosos de duas rodas

No Velho Oeste, os bandidos assaltavam usando cavalos, hoje tripulam motos. Em menos de 10 dias, houve quatro assaltos desse feitio, três no bairro Moinhos de Vento e outro na avenida Nilo Peçanha com Carazinho. Um conhecido médico foi a vitima, com direito a tiro, felizmente sem atingi-lo. No domingo, foi a vez de um professor universitário, de quem levaram dinheiro e um Mac. Prejú: R$ 22 mil.

Tristeza

A saída de jovens e empreendedores para outros países não se limita a essa faixa etária. Gente com alto poder aquisitivo e profissionais liberais que estejam com o burro na sombra se dizem deprimidos com a situação do Brasil, especialmente pela corrupção geral e a polarização entre seitas travestidas de partidos, a criminalidade e a insegurança geral. Eles podem morar em outros países. Outros países significam Europa. Ninguém quer se mudar para países latinos.

Hino de uma nota só

Sentar em roda de cafezinho é ouvir dia após dia, semana após semana, as mesmas queixas. Do desprezo pelos políticos no Brasil à má formação dos egressos de todas as universidades, passando pela mão-de-obra mal preparada até os grandes problemas nacionais.

Integração

Fusão dos escritórios Illarraz Advogados, com foco em Direito Societário, com o Dias Advocacia Empresarial, ambos de Porto Alegre, mantém o nome do primeiro.

O mais lembrado