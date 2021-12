Dinheiro de fora...

Foi no cenário da antiga fábrica da A.J.Renner, hoje hub da nova economia, o Instituto Caldeira, que o prefeito de Porto Alegre e presidente da Granpal apresentou aos colegas da Região Metropolitana o South Summit. Descrito pelos seus gestores não como um evento, mas um processo permanente de inovação/comunicação/compartilhamento, será realizado no ano que vem em Porto Alegre. Foi uma luta trazê-lo para cá, disse Melo.

...ideia de dentro

À primeira vista seria apenas mais um encontro internacional do dinheiro com quem precisa dele para alavancar seus negócios, as startups, mas é muito além disso. Será uma oportunidade única e permanente do empreendedor, às vezes de de fundo de quintal, com o dinheiro grosso que precisa dar cria para seu dono e em quem ele investe. Em resumo, um negócio bom quando para os dois.

De família para família

O programa Avançar no Agro, anunciado pelo governador Eduardo Leite, beneficiará diretamente cerca de 40 mil famílias de produtores gaúchos um investimento superior a R$ 270 milhões. Aliás, família é a marca deste projeto. Para tirar os recursos do papel, o trabalho de Covatti Filho e de sua mãe e sucessora na Secretaria da Agricultura, Silvana Covatti, foi fundamental.

Para quem é bom no que faz...

A propósito das notas da semana passada registrando a falta de padeiros, confeiteiros e caixa no comércio de alimentos, leitores comentam que em suas áreas acontece o mesmo, a falta de bons profissionais. Ou seja, de profissionais qualificados, uma chaga bem brasileira. Agora surge a informação que em outras regiões ocorre o mesmo drama.

...os ventos sempre são favoráveis

Em Gramado, boas cozinheiras são disputadas pela concorrência e algumas chegam a ganhar luvas de R$ 500,00 e aumento de salário, registra o jornalista local Miron Neto. Um garçom chega a ganhar R$ 10 mil reais por mês com o movimento em alta na Serra. Empresários temem um refluxo, que pode causar frustração. Bem, até lá, tocam ficha.

A mesada de cada um

Nomeado vice-presidente do Podemos do Paraná, Sergio Moro recebe R$ 22 mil mensais pela função, e nesta condição se deitou em Lula, dizendo que ganha menos que os R$ 27 mil que o ex-presidente ganha do PT. A reação neste caso é uma palavra encompridada: "Sóóó?

A paulada de cada um

Enquanto isso, Lula continua atacando Moro e redobra a quantidade de pauladas em Jair Bolsonaro. Em entrevista ao podcast Podpah, Lula definiu seu arquirrival como "anomalia política que não era para existir". Com outras palavras, é o mesmo que bolsonaristas pensam de Lula.

Trocaminhos no Mocadilho

Apesar de ser uma rua relativamente curta, a Tobias da Silva, no bairro Moinhos de Vento, abriga uma grande quantidade de consultórios de psiquiatras e psicólogos. Por isso é chamada de rua FOBIAS DA SILVA.

A terceira ponte

Uma obra histórica vai sair do papel. Trata-se da terceira ponte entre Brasil e Argentina sobre o rio Uruguai, na BR-392. Ela ligará Porto Xavier, nas Missões, a San Javier, na Argentina. O aviso de licitação já foi divulgado. O senador Luis Carlos Heinze (PP) comemora: "São pelo menos 50 anos esperando por essa obra.

No bom caminho

Em matéria de percentual da população brasileira vacinada, não se observam reações favoráveis na mesma dimensão às críticas ao governo por problemas ligados à pandemia. Ao todo, 75% da população acima de 12 anos completou o ciclo vacinal com duas doses ou dose única.

Fábrica de pânico I

Até o final de semana reinava absoluta confusão em torno do perigo ômicron. Uma dia a OMS diz que ela não é tão perigosa e no outro afirma o contrário. O que se depreende do noticiário internacional e que a cepa gosta mais de não-vacinados e paralelamente se diz que pode ser mais transmissível mas que os efeitos são leves.

Fábricas de pânico II

O fato é que desse o início os meios de comunicação trataram de acionar sua fábrica de pânico, mesmo ressalvando no pé das matérias que era cedo para dimensionar o tamanho da bronca. Como pano de fundo, o ômicron acionou a cadeia produtiva da covid, um sistema que ganha horrores de dinheiro. E bota dinheiro nisso.

