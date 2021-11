Novos projetos para o Centro de Porto Alegre

Um bom cafezinho depois dos negócios sempre é bom. O secretário municipal do Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer (MDB), levou uma missão do Banco Mundial para conhecer o Mercado Publico e o Café do Mercado. Aos negócios: a instituição e a Agência Francesa de Desenvolvimento estão formatando o aporte de R$ 1,08 bilhão e a identificação da aplicação para o Centro Histórico de Porto Alegre. Com esse dinheiro todo, desta vez só vai.

O azar do doutor Getúlio

PG3- O azar do doutor Getúlio

O monumento da carta-testamento de Getúlio Vargas na Praça da Alfândega já não atrai mais multidões como antigamente. Pior, já tentaram roubá-lo por três vezes, como atestam os engraxates Vera e Paulo que dão expediente por lá. Tiram um pedaço e ao ver que não tem valor comercial, deixam por isso mesmo. É uma cidade de ladrões.

Novidades em penca

A prefeitura da Capital, a propósito, protocolou ontem, na Câmara de Vereadores, projeto que propõe a criação do Polo Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e de Lazer do Centro Histórico de Porto Alegre, com incentivos fiscais para ter melhorias na região. Todos os imóveis construídos até 1960 terão isenção de impostos municipais se os donos os revitalizarem e colocarem neles alguma atração turística, cultural ou gastronômica temática previamente listada.

Prazo de até 30 anos

Segundo nota divulgada pela prefeitura, os benefícios serão concedidos pelo prazo de 15 anos, com possibilidade de renovação por igual período. Para aderir, os empreendimentos precisam pertencer a segmentos econômicos relacionados à cultura, às artes, ao turismo, à gastronomia, ao entretenimento e lazer, à inovação e à economia criativa.

A serventia do Dilúvio

Grandes manchas pretas podem ser observadas nos taludes do Arroio Dilúvio. É o resultado da queima de plásticos e outros materiais que cobrem os cabos de energia ou de outros artefatos de cobre. Os taludes estão a serviço dos criminosos. A eles, uma boa dose de choques elétricos durante seu "trabalho".

Quem maneja os cordéis I

Os candidatos já começam a namorar os marqueteiros das respectivas campanhas. Sidônio Palmeira, da Leiaute Propaganda, que fez campanhas na Bahia para o PT, deverá ser o marqueteiro de Lula (PT). Fala-se que o também baiano João Santana já está a serviço de Ciro Gomes (PDT). Problema: no hay plata. Jair Bolsonaro (sem partido) ainda não tem o seu. É homem difícil de lidar, sabem os marqueteiros de plantão.

Quem maneja os cordéis II

Fernando Vieira, da IV5 Inteligência, é o homem de Sergio Moro (Podemos). Segundo o site Poder360, foi ele o responsável por recomendar que o ex-juiz ocupasse espaço na mídia antes das prévias do PSDB. Também tem disso, o momento certo de aparecer e o de desaparecer. Eduardo Leite (PSDB) tem o publicitário Fabio Bernardi, que fez sua campanha ao Piratini em 2018. João Doria (PSDB) é assessorado por Daniel Braga, da Promove.

Tentativa de golpe

O que aconteceu com o aplicativo das prévias do PSDB não teria sido uma falha por si só. Alguém teria tentado invadir a votação por fora, e o sistema trancou tudo.

Outro tapetão

O partido, mesmo que tenha realizado uma prévia e proclamado o seu vencedor, goza de autonomia interna para rever a sua posição e, por critérios de conveniência e oportunidade, declinar da candidatura quando realizar a sua convenção nacional. Vencer prévia não assegura foto na urna eletrônica. O alerta é do advogado Antônio Augusto Mayer dos Santos.

Vinho argentino

A celebração do Dia do Vinho Argentino, Bebida Nacional, será realizada amanhã, às 18h, na Sociedade Germânia, em Porto Alegre. Os argentinos têm ótimos produtos.

Bengaladas

Em represália pela suspensão das emendas parlamentares, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados desarquivou a Lei da Bengala. O nome diz tudo. Se vigisse, os ministros do STF Ricardo Lewandowski e Rosa Weber iriam para casa.

Teoria da ampola maligna

Eu não sei o que botaram lá dentro. Essa é a frase-síntese de boa parte dos resistentes à vacinação, temerosos de que exista alguma conspiração maligna por trás da ampola. Outra parte desconfia que dentro dela só existe ar ou água. E outro argumento é o da eficácia da vacina.

Um novo Centro

Com novas atrações, como a revitalização da orla do Guaíba, Embarcadero e o futuro projeto no Cais Mauá, a tendência é que o Centro Histórico de Porto Alegre seja mais valorizado, especialmente na sua área residencial. Além de ser bom para quem lá vive ou tem imóvel, esse conjunto de iniciativas também poderá atrair novos investimentos imobiliários para a região. E aí vai do retrofit - reforma de prédios antigos - até a construção de edifícios.

