Prévia do PSDB será divisor de águas para eleição

A definição das prévias nacionais do PSDB será um divisor de águas no tabuleiro político. Se o governador gaúcho, Eduardo Leite, vencer a disputa sobre o candidato tucano ao Planalto, o cenário será um, tanto na sua sucessão no Estado quanto na eleição presidencial. Se o governador paulista, João Doria, vencer, muda tudo. Articulações vão se acelerar a partir da próxima segunda-feira. Ontem, Doria esteve em Porto Alegre fazendo campanha. Na foto, sua esposa, Bia, prova chimarrão no Piratini.

Sem moleza

Mais do que nunca, a terceira dose é importante para evitar uma nova onda de Covid. O exemplo dos países europeus que a enfrentam mesmo tendo pulado na frente na vacinação é prova disso, passou o efeito e tudo voltou. E devemos nos acostumar com a ideia de vacina ou vacinas anuais.

Enquanto seu lobo não vem...

...mandou um substituto em forma de virose. E das brabas. Vômitos, diarreia, dor no corpo e um pouco de febre. O problema é que alguns sintomas podem ser confundidos com a Covid.

Nova agência

O Sicredi União Metropolitana inaugura hoje, às 9h, mais uma agência, desta vez em Porto Alegre, na avenida Independência, 925. Fica no prédio construído onde era o antigo Teatro da Ospa. A iniciativa faz parte do plano de expansão das agências físicas do grupo, que prevê novas unidades também em Canoas, no bairro Niterói, e em Sapcuaia do Sul, ainda neste ano.

Cidadão

A Câmara Municipal da Capital outorgou ontem o Título de Cidadão de Porto Alegre ao presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, proposição da vereadora Comandante Nádia Gerhard (DEM).

Trinta anos em um partido



CRISTIANO GUERRA/DIVULGAÇÃO/JC

O deputado estadual Frederico Antunes foi homenageado, em Uruguaiana, pelos seus 30 anos de filiação ao Progressistas. Durante a homenagem, deixaram mensagens sobre seu trabalho o governador Eduardo Leite (PSDB) e correligionários de destaque no PP: o senador Luis Carlos Heinze; o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello; a secretária estadual de Relações Federativas, Ana Amélia Lemos, os deputados federais Covatti Filho, Pedro Westphalen e Afonso Hamm, além de vereadores e lideranças da região.



Deputados do PDT...

Candidatos a deputado do PDT na eleição de 2022 estavam entusiasmados com uma coincidência rara. Teriam dois palanques fortes, com candidatos próprios do partido ao Planalto - Ciro Gomes - e ao Palácio Piratini, Romildo Bozan Júnior. É sabido que bons nomes na disputa majoritária favorecem o número do partido na votação, beneficiando, por tabela, as candidaturas proporcionais. Mas aí veio a nuvem da política, que muda a todo momento e afeta a todos. Inclusive o PDT.

...e a nuvem da política

No caso do PDT, o nome certo entre correligionários do partido para a disputa ao governo do Estado perdeu força. Mesmo que o Grêmio evite o rebaixamento, seu atual presidente, Bolzan, não terá o mesmo prestígio que gozava seis meses atrás. Pode até não ser candidato. E o nome ao Planalto, Ciro Gomes, amaçou deixar a disputa com a postura da bancada do partido na Câmara. Além disso, pederá espaço com a candidatura de um nome que vai disputar os mesmos votos que ele busca: Sergio Moro.

A grande viagem

Depois do ataque de Sergio Moro ao PT, dizendo que ele quase quebrou a Petrobras, a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, se encheu de brios e falou que Moro tem relação com o aumento da gasolina. Ao que se saiba, Moro não é dono de posto nem de refinaria.

Agora pegou vento...