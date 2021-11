A veterana Tia Iara recebeu o troféu Sivia Zorzanello na Câmara de Vereadores de Gramado durante o Festuris. São 82 anos de idade e 61 de trabalho. Falar nela remete direto à Disneylândia.

Quando as plantas falavam

- Ei! Olhe onde pisa. O homem que caminhava no gramado olhou para baixo, surpreso. A voz vinha debaixo do seu sapato. - Nós da família Grama somos fortes, mas, não precisa abusar! - Fortes somos nós - gritou o Inço, de longe. - Mesmo botando fogo, renascemos. - Alto lá! - falou a Palmeira. - Em matéria de resistência, ganho longe. Vejam os vídeos dos furacões, nenhum nos bota abaixo, temos raízes radiculares, para os lados. - Mas nós Mamoeiros damos frutas saudáveis O Gerânio do prédio ao lago falou com voz fininha. - E nós espantamos mosquitos, nem o aedes chega perto. Perguntem para os franceses por que nos colocam no peitoril das casas. - Pode ser - trovejou a Figueira Centenária. - Mas eu dou vida, sombra, atraio passarinhos... - Grande coisa. Além de passarinhos nós damos suco de saúde para os humanos - gritou a Laranjeira. - O que seriam a saúde e as comidas sem nós? - zombou o Limoeiro. - Até raspas da nossa casca são usadas. A Goiabeira entrou no papo. - Meus frutos servem para fazer geléias, doces... - Cheios de bichos da goiaba - alfinetou o Abacaxi. - Audácia do bofe - desdenhou o Moranguinho. - Para comer vocês só com faca - riu a Pitangueira. - É meu caso - concordou a Melancia com voz grave. - Mas todos gostam de mim. Pena eu não ter nascido com alça. A conversalhada foi interrompida por uma voz maviosa vindo da Roseira no jardim ao lado. - Homens... Todas as mulheres do mundo nos adoram. Qual de vocês pode dizer isso? O homem estava zonzo. Julgou ter ouvido o Coqueiro gritando "sai de baixo". Olhou para cima, irritado. - Chega de papo fura... Foram suas últimas palavras.

O fabuloso Barão de Itararé

Um dos personagens mais constantes desta página é Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, Barão igual à batalha que não houve na Revolução de 1930. Quer dizer, já no nome mostrava sua veia humorística. Entre seus escritos e fatos mais notáveis, destaco três. Um, quando pendurou na porta de sua sala a placa "Entre sem bater", dirigida aos agentes da Polícia de Getúlio Vargas que viviam o enchendo de cacetadas. Outra história é quando cursava Medicina. Durante a aula de Anatomia, o professor lhe apontou um osso e perguntou a ele se o conhecia. "Não, muito prazer", e apertou o osso. Só de imaginar a cena já se dá risada. A terceira revelou seu lado universal ao parodiar o lema Positivista "Os vivos serão cada vez e necessariamente governados pelos mais vivos". Leia mais na Reportagem Cultural desta edição.

Farinha do mesmo saco

Todos os presidentes da República das últimas décadas têm culpa no cartório pelo progressivo aumento do estoque de precatórios. Todos. De direita, de esquerda, de centro, de cima e de baixo. E dos sucessivos legislativos, cúmplices do calote oficial.

Assunto do momento

Sai a Covid e entra a inflação. Seja no bar, no ar e no mar, é queixa geral. Tudo indica que esse samba de uma nota só vai longe.

Mudança na paisagem

Nem bem botou a cabeça para fora, Sergio Moro está despertando algumas paixões eleitorais e assustando tanto Lula (PT) quanto Jair Bolsonaro. Na madrugada desta quinta-feira, seu perfil na internet foi substituído por pornografia. Lulistas dizem que tanto faz, mas distribuem artigos na imprensa ou posts de todas as formas. Sinal de que o provável candidato pelo Podemos ao Planalto mete medo.

As conversas de Moro

É interessante observar que tanto bolsonaristas quando os defensores clássicos da terceira via o criticam, porque temem Moro, os últimos por melar o jogo de quem aposta em nem-Bolsonaro-nem-Lula. Enquanto isso, a recém-nascida equipe do ex-juiz e possível candidato já fala com empresários para formatar suas propostas de governo. De formas que já temos moristas.

Foco no Interior

Postulante ao Palácio Piratini, o senador Luis Carlos Heinze (PP) tem pautado suas ações em atender demandas do Interior, e não é de agora. Quem o admira, e isso inclui o mundo empresarial, diz que ele não deixa de atender nenhum pedido. É candidato forte ao governo do Estado em 2022.

A primeira

O MDB deve lançar a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, com pré-candidata à presidência da República. É bem conhecida no meio político, mas não na população em geral, exceção da região Centro-Oeste. Larga com uma vantagem: é mulher, a primeira e por enquanto a única da terceira via.

Todo o alfabeto

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), é seu plano A, B, C e D para 2022. O perigo é ter votação de Z.

Como se faz?

O procurador-chefe da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, Ivo Barros, esteve na PGM para saber como ela opera. Faz sentido. O índice de recuperação da dívida ativa judicializada, de 2,75%, é um dos mais altos do País. Porto Alegre não tem créditos prescritos, os chamados "créditos podres".

Momento saudade

Quando o ensino secundário era chamado de ginasial, os alunos tinham aulas de inglês, francês, caligrafia, desenho, trabalhos manuais e corte e costura para as mulheres. E as provas (sabatinas) não tinham essa história de cruzinha, eram em letra cursiva.

