As velas do Senar

Cerca de 9 mil garrafas pet arrecadadas em Nova Petrópolis foram utilizadas na confecção de 17 velas, que irão compor a decoração da Magia do Natal na Cidade dos Elfos na Praça das Flores. Com os utensílios natalinos prontos, a campanha de arrecadação de garrafas está encerrada. A iniciativa de produzir elementos decorativos com material reciclado surgiu a partir de uma oficina realizada pelo Senar-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em julho.

De volta para o futuro

Isso sim que é antevisão: alguns economistas desde já estão prevendo inflação acima da meta em 2023. Isso mesmo, 2023. Nem bem fechamos a deste ano. Do jeito que está posto, parece mais torcida que análise fria.

Deu no Antagonista

O pesquisador Maurício Moura, do projeto Navigator, confirmou o tombo do ex-presidente Lula nas intenções de voto para o Planalto em 2022. Entre setembro e outubro, o eleitorado que não votaria nele subiu de 35% para 42%, e os que o avaliam negativamente saltou de 41% para 48%. O site sempre foi contundente nas críticas a Jair Bolsonaro.

Os terceiros

O mesmo pesquisador estimou o bloco dos que não querem nem Lula nem Bolsonaro em mais da metade do eleitorado. Dos 10 - e contando - dos que assim são definidos, apenas três tem alguma densidade eleitoral. Hipoteticamente, Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno. Há enormes controvérsias quanto à essa certeza.

Roda moinho

O apresentador José Luiz Datena vai assinar ficha no PSD de Gilberto Kassab para concorrer ao Senado em 2022, portanto, é menos um na longa lista da terceira via para a presidência da República. Até porque o Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, também entrou no mesmo partido para disputar o Planalto.

Engenheiro político

É notável como o ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab tem construído seu partido, o PSD. É um furungador nato na busca de políticos de peso desgostosos com o ventre partidário atual. E leva jeito, é rápido no gatilho.

E o homem vem aí

Dizem que o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) vai mesmo se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Sul em 2022. Explica por que ele tem sempre um pé aqui. A se confirmar, vai criar um rebuliço nas demais candidaturas. A questão é se o eleitor votaria nele para o Senado na mesma proporção que votaria para presidente da República.

Disque 10

O CCG Saúde está reforçando a campanha "Médico, Disque 100 101" para o combate da violência contra menores de idade, organizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Jazz, vinho e polenta

Pegue vinho, misture com jazz e adicione uma boa dose da cultura gaúcha e da hospitalidade da Serra. Tá aí a receita de Bento para atrair turistas e integrar a comunidade de 19 a 21 de novembro. Essa é a proposta do Bento Jazz & Wine Festival, que ocorrerá na Fundação Casa das Artes e Rua Coberta.

O furo é mais embaixo I

Quem acha que reduzir as emissões de poluentes e tapar chaminés, botar caro elétrico e coisas assim resolve a situação pode tirar o cavalinho da chuva. Para se enquadrar nas regras do acordo do clima, o brasileiro teria que cortar pela metade o consumo de carne de porco, animal que produz metano. Vale para o gado também. Nem os norte-americanos farão isso.

O furo é mais embaixo II

Em meados dos anos 1970, era comum ver moradores mais pobres encarapitados nas partes mais altas onde hoje fica o bairro Humaitá, fincando tubos de pequeno diâmetro. Em cima deles, panela ou frigideira. Bastava isqueiro ou fósforos para esquentar a bóia de graça com gás metano, criado pelo lixão da cidade durante muitos anos.

Vai que

É fora de qualquer dúvida que a maioria ou pelo menos boa parte das pessoas vai continuar usando máscara mesmo que cesse a obrigatoriedade. O argumento onipresente na cabeça de quem a usa é o popular "vai que...".

Forças Armadas