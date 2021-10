A volta de Bento Gonçalves I

O governador do Estado recebe, nesta semana, a redação final do decreto que reativa a Lotergs, a mais antiga loteria do Brasil, gerando recursos importantes para as áreas de assistência social, cultura e desporto. Estudos preliminares apontam arrecadação anual para o Estado superior a R$ 150 milhões com as novas modalidades digitais disponíveis.



A volta de Bento Gonçalves II

Em tempos de crise, Eduardo Leite tira a Lotergs da gaveta onde dormia desde 2004, quando foi suspensa por desleixo do operador. A loteria foi criada pelo então presidente da República Rio-Grandense general Bento Gonçalves da Silva em 1843, em Alegrete (reprodução ao lado), para atender demandas dos hospitais militares em tempos de guerra.

A volta do piquenique

Comum em décadas passadas, os piqueniques em áreas urbanas ensaiam uma volta, de preferência em locais abertos, mas aprazíveis e com algum movimento, para evitar estranhos com más intenções no ninho. E um bom lugar é o aprazível jardim da Hidráulica Moinhos de Vento. Junta a fome com vontade de comer, literalmente.

O exterminador do futuro

O lema do Positivismo criado por Auguste Comte é "os vivos serão cada vez mais e necessariamente governados pelos mortos". Nos anos 1950, o galhofeiro Barão do Itararé o parodiou com "os vivos serão cada vez mais e necessariamente governados pelos mais vivos". Hoje é "Os vivos serão cada vez mais e necessariamente governados pelas máquinas". O filme não é mais ficção.

O posto seja o que Deus quiser I

A diminuição do fluxo dos automóveis na Capital nos últimos dias é visível a olho nu. Há dois componentes neste fato, ambos antigos mas que agora adquirem maior vigor. Um deles é o fim do dinheiro do consumidor à medida que o fim do mês se aproxima, condição agora piorada pela perda de poder aquisitivo pela inflação e não reposição salarial.

O posto seja o que Deus quiser II

A reversão se dá (ou dava) quando na virada do cartão de crédito, mais a folha paga dia 5 pelas empresas privadas. O segundo fator é o dono de carro que está com o caixa mais baixo que barriga de cobra e não abastece por litros, diz ao frentista bota o 20 ou 30 pilas, três ou quatro litros que quebram o galho do dia e o outro seja o que Deus quiser.

O fim dos mocinhos

Fruto da retomada da economia mundial agravada pela proximidade do inverno no Hemisfério Norte, a alta do petróleo deve continuar sendo o catalisador da inflação mundial aqui e lá fora. O preço do diesel vai seguir pressionado e o preço dos caminhoneiros para não pagar se aproximará da chantagem. Somos, nós e o governo, reféns deles. Não existem mais mocinhos no Brasil.

Loucuras da Idade Média

A pancadaria na Câmara de Vereadores de Porto Alegre desencadeada por partidos e religiosos que não querem a carteira vacinal é mais uma prova da loucura geral. Ser contra um documento que em último caso evita a propagação de uma doença é uma postura medieval.

Erro duplo

Sempre se disse que os problemas fiscais do Brasil subiram como uma vela quando a presidente Dilma Rousseff (PT) gastou mais do que deveria, principalmente em 2014, ano em que se reelegeu. Agora, o presidente Jair Bolsonaro pode imitá-la. Dois erros não fazem um acerto.

A vida de Carla

O livro Vida simples, saudável e feliz: uma caminhada definitiva para construir bons hábitos e abandonar os ruins, de Carla Lubisco, ganha uma segunda edição revisada e ampliada. Entre os novos capítulos, uma abordagem sobre o cenário da pandemia da Covid e seu impacto. Lançamento no dia 9 de novembro. À venda nas farmácias Panvel.

Água no Baixo Jacuí

No painel virtual A Indústria de Agregados Minerais, a diretora executiva da Somar Mineradora, Veronica Della Mea, defendeu que a sociedade precisa conhecer melhor como a mineração de areia é monitorada pelas empresas e órgãos ambientais. Nos 150 estudos técnicos publicados pela empresa, é possível encontrar extensos relatórios sobre a qualidade da água do Baixo Jacuí e acompanhar o comportamento de marcos georeferenciais.

Câncer bucal

A saúde do Rio Grande do Sul terá um grande acréscimo. Hoje, Dia do Cirurgião-dentista, será lançado o Instituto Nacional do Câncer Bucal (INCB). Uma ação do Conselho Regional de Odontologia do RS (CRO/RS), a partir de uma ideia do presidente da instituição, Nelson Eguía. Os números da doença são significativos. Com isso, Porto Alegre terá o primeiro centro de atendimento referência para tratamento integral deste tipo de câncer.

A queda da indústria

A vice-presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace), Daniela Coutinho, destacou em audiência pública na Câmara dos Deputados que nos últimos 10 anos a indústria caiu cinco pontos percentuais na participação do PIB, cenário explicado pelos altos custos de energia para o setor produtivo e encargos setoriais, além de subsídios. A discussão foi proposta pelo deputado Otto Alencar (PSD-BA).

Construção civil...

Caderno especial nesta edição mostra o avanço da construção vil no Rio Grande do Sul. De fato, mesmo durante a pandemia, o mercado imobiliário esteve aquecido. Ficando mais tempo em casa, muita gente viu novas necessidades, como um espaço para home office ou mesmo ambientes abertos ou mais amplos.

Titulo nota capitulada Fortes emoções