É no meio da neblina...

Parece uma cena de algum filme de mistério ou noir, mas não é nada disso. É bem mais inocente, romântica até. A bela foto de Desirée do Valle mostra a neblina que encobre Gramado nestes dias úmidos em que o inverno foi embora e a primavera deixa suas digitais.

Seu Berta e o maleiro

Existem muitas histórias verdadeiras e outras nem tanto sobre a Varig dos tempos áureos. Dizia-se que os talheres de prata a bordo eram levados pelos passageiros e que a companhia nem se importava com isso, o que era uma realidade até por aí. Ocorre que a Pioneira tinha o monopólio das linhas internacionais, que foram da Panair do Brasil até que ela "quebrou" por circunstâncias misteriosas, o que beneficiou a empresa gaúcha. Mas isso são outros quinhentos. O fato é que voar era muito caro, pouca gente podia viajar para o exterior e voar era um evento tão importante que homens usavam terno e gravata e as mulheres encomendavam vestidos especialmente confeccionados para este fim. Pobre não entrava em avião, a não ser em caixão. Naturalmente que as refeições a bordo eram um luxo, cuja qualidade era comentada por semanas pelas famílias. Nos tempos de Rubem Berta, a Varig era obrigada a funcionar sempre nos trinques. Berta pessoalmente cobrava os responsáveis pelas falhas, fosse a área que fosse. Isso incluía os maleiros próprios que mantinha nos aeroportos. É aí que entra a história de um empresário gaúcho que entendeu de dar uma generosa gorjeta para um deles. - Pelo amor de Deus, seu Berta proíbe expressamente que a gente pegue gorjeta. Deixou as malas no chão, virou-se de lado, escancarou o bolso da calça e deu o recado. - Enfia a gorjeta aí, doutor.

A folha dos maiorais I

A dupla Grenal está entre os 10 times que pagam os maiores salários, revela uma pesquisa da CupomValido.com.br. O Flamengo é o primeiro, com R$ 22,7 milhões por mês. Quatro atletas ganham R$ 1 milhão ou mais por mês. O atacante Gabriel Barbosa é o bem mais pago, com R$ 1,6 milhão mensais.

A folha dos maiorais II

O Palmeiras é o segundo colocado, com folha mensal de R$ 18 milhões. O cálculo inclui comissões de publicidade. O atacante Dudu é o jogador bem mais pago do País, com R$ 2,1 milhões por mês. O Atlético Mineiro é o terceiro, com R$ 16,7 milhões. Seus principais craques ganham em torno de R$ 1,3 milhão. Haja renda.

De volta ao martelo

PG3- De volta ao martelo

ASCRIBU/Divulgação/JC

Patrícia Cáceres, a primeira mulher leiloeira rural do Brasil, retomará o martelo no leilão virtual da Feira de Terneiros Búfalos da Fronteira Oeste gaúcha, no próximo dia 27, às 20h, com transmissão pelo Lance Rural.

Apoio valioso

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ganham um apoio valioso para o auxílio emergencial fora do teto de gastos: Lula. No seu Twitter, o ex-presidente diz "ele tem que dar. Se vai tirar proveito eleitoral, problema dele". O PT defende R$ 600,00. O mercado não quer nenhum se for fora do teto de gastos.

Disputas pessoais

Por trás da CPI da Covid, havia uma disputa regional de beleza entre o senador Renan Calheiros e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ambos são de Alagoas, MDB e PP respectivamente. Cada um quer mostrar mais serviço de olho em 2022.

Lei maior, colenda menor

Depois da tumultuada sessão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que teve até direito a mordida em um edil, foi mantido o veto ao passaporte vacinal. Só que existe lei maior, a estadual, que mantém o documento. Não foi a primeira vez nem a última. Falta alguém que grite "não tem lei maior?" antes das votações.

Hidrovias

Será lançado na segunda-feira, às 17h, em Rio Grande, o livro "O Mar de Dentro no Continente de São Pedro - a importância da hidrovia na povoação e desenvolvimento do Rio Grande do Sul", de Luiz Reni Coutinho Marques. Interessados em receber um exemplar, de forma gratuita, devem enviar e-mail para [email protected] solicitando a obra via Correio.

Feliz aniversário

A UniRitter realizou cerimônia para celebrar 50 anos. Na ocasião, foram homenageadas 50 pessoas que fazem parte da história da instituição, entre alunos, egressos, docentes e colaboradores. O evento também marcou o lançamento da campanha "Compartilha que Alimenta'', onde alunos são mobilizados a doarem alimentos para projetos sociais e a UniRitter dobrará o número.

No coração da concorrência

Com 93 anos de história em chocolates finos, a Kopenhagen vai abrir uma loja no empreendimento multiuso Vita Boulevard em Gramado, a capital do chocolate artesanal. A empresa tem 900 pontos de venda no Brasil.

O sol que nos energiza

O Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 11 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, em usinas de grande porte e em sistemas de pequeno e médio portes instalados em telhados, fachadas e terrenos.

Os guarda-sóis de outubro