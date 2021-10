Seu Clovis Tramontina

O livro Paixão, Força e Coragem, lançamento da Editora AGE, relata a história de Clovis Tramontina, que levou a marca nascida na serra gaúcha a 120 países, e ainda mudou a história do esporte nacional, promovendo o futsal da ACBF. Tudo isso enquanto lutava contra uma grave doença degenerativa. Seu Clovis é um produto de exportação gaúcha. A foto é de julho de 2019, antes da pandemia, quando, este colunista visitou a loja da Tramontina em Carlos Barbosa. Lançamento hoje, às 17h45min, na Casa NTX.

Aplausos na ACPA

O prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), foi o convidado da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) no quebra-jejum dos almoços presenciais de entidades empresariais ontem . Vendeu bem o peixe, foi muito aplaudido. O homem tem a força.



Força Aérea Melo

Aqui vai uma sugestão para o prefeito de Porto Alegre. Quem sabe ele usa um drone para dar incertas em regiões problemáticas, como o Centro Histórico, ou acompanhar incidentes pela cidade. A tela poderia ficar na sua mesa. Além do centro de comando.

Nada mal

O governador Eduardo Leite tem o apoio de oito diretórios do PSDB para a escolha do candidato tucano à presidência da República em 2022. O governador de São Paulo, João Doria, tem cinco. Se todos votarem neles, Leite terá 39% dos votos e Doria 31%. O gaúcho pode vencer a primeira batalha para a disputa ao Planalto.

A bola do Renanzinho

Ao vazar o conteúdo do relatório da CPI da Covid para a imprensa sem consultar seus colegas de trabalho - e, por isso, criticado por eles -, o senador Renan Calheiros (MDB) fez o que meninos mimados faziam no futebol de antigamente. Se o dono da bola não fosse a estrela do time, pegava o balão esférico e ia embora para casa com ela.

Breve aqui

A CPI adiou a leitura do relatório, mas já é sabido que vai enquadrar o presidente Jair Bolsonaro em 11 diplomas legais que podem levar à cassação do chefe do Executivo. Falta a parte mais difícil, que é o Congresso Nacional aprová-la, pois teoricamente, o presidente tem maioria na Câmara dos Deputados. De qualquer forma, a menos de um ano da eleição, é muito remota a possibilidade de cassação.

Tom e Jerry

O ataque diário vindo de todos os lados ao presidente Jair Bolsonaro ou qualquer ato de governo pode ter efeito contrário. Todo mundo torce pelo Jerry nos desenhos animados. O mais fraco, o que apanha, desperta compaixão e depois simpatia.

Força Delta

De repente, pessoas das nossas relações estão pegando Covid de novo ou pela primeira vez. Os relatos vão se multiplicando nos últimos sete ou oito dias no Rio Grande do Sul.

A segurança da verdinha

Todo mundo - em termos -, inclusive os assalariados com alguma reserva, deram para tocar o samba de uma nota só: vou comprar dólar. O real queima no bolso, os fundos e a poupança mal fazem cócegas na inflação, então, essa é a tendência.

Gaúcho em Cabo Verde

O jornalista e marqueteiro gaúcho Marcos Martinelli fez a campanha para a presidência da República de Cabo Verde, uma das tantas que já fez no exterior. Com o slogan "Djunta mon, Kabésa y Korason", José Maria Pereira Neves venceu a disputa no primeiro turno da ex-colônia portuguesa.

O princípio do amadorismo

A Imperva Inc., empresa mundial de cibersegurança, revelou que as corporações do setor de tecnologia já sabiam: quase a metade dos 27 mil bancos de dados internos analisados pela companhia ao redor do mundo está vulnerável. Nada menos que 46% delas apresentam falhas naquele que é, pelo menos na óptica administrativa, o principal ativo da empresa.

Engenheiros 71

Encontro de 50 anos de formatura da Turma 1971 de engenheiros da Escola de Engenharia da Ufrgs será dia 14 de novembro com almoço na Sergs, avenida Cel. Marcos 163 - Pedra Redonda. Os contatos são pelo telefone / WhatsApp (51) 99911.3961 e (55) 99633.4161.

