Enxuta aos 250

Esta paineira da foto acima tem em torno de 250 anos, e é uma das tantas árvores longevas na zona rural de Viamão, que representa mais de 75% da área do município. Muitos moradores e pessoas que têm negócios por lá temem o projeto de um aterro sanitário na região, justamente onde o solo é mais permeável. A Fepam está com a bola.

A noite em que quebraram a Tia

Entre as joias da coroa da Porto Alegre dos anos 1960 até o início dos 1990 figurava a Tia Dulce, originalmente concebida como casa de sopas, principalmente de cebola. Como foi concebida para funcionar durante toda a madrugada, era natural que os egressos das boates circundantes - Butikim, Uísque A Go Go, Vila Velha, entre outras, fossem lá com a cara lotada de bebida receber a extrema unção em forma de sopa de cebola. Ela operava milagres. Há relatos que tirou gente da coma alcoólica. Ficava na Independência à direita quem sobe, pouco acima da Santo Antônio. No geral, a Tia e seu estabelecimento já foram cantadas em prosa e verso, mas pouca atenção de seus detalhes, como seu marido, seu Cassel. Às vezes mostrava discretamente sua automática Colt 45, contando que ela o acompanhou como tenente do exército norte-americano durante a II Guerra Mundial no front europeu. Hoje tudo é saudade para quem viveu a época, mas a Tia também teve episódios alucinantes. Como um jornalista que certa noite entrou, pediu um filé, bebeu meia garrafa de uísque, limpou a boca com o guardanapo, se virou para os poucos clientes e proclamou. - Vou quebrar a casa. E quebrou mesmo. Soube-se depois que naquela fatídica noite sua ex-noiva casou com seu melhor amigo.

Um fio de esperança

Finalmente alguém da Claro com nome, sobrenome e telefone que é sempre o mesmo número liga para saber o que se passa, a assessoria de imprensa da operadora em Brasília. Ficou de resolver. Oremos.

Respeito aos hinos

A vereadora Mônica Leal (PP) apresentou, na pedido de inclusão, no regimento interno da Câmara de Vereadores, de regras de comportamento para os parlamentares durante a execução dos hinos Nacional e do RS. Certa ela. Tem parlamentar que ouve o hino pátrio e se comporta como se fosse uma marchinha de Carnaval.

Iniciativas louváveis

Elogie-se quem tem que ser elogiado. O Grupo Boticário abre 400 vagas para curso gratuito de tecnologia para alunos que se sobressaírem no início dos cursos. Quem se destacar pode ser contratado.

Filé sem filé

Com o preço que está a carne, casas que ofereciam filé estão reduzindo a oferta. Para o consumidor que não abre mão de um produto macio, surge um problema além do preço: temos filé que não é filé, e a dúvida sobre a origem da carne.

Rumo à Serra

Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado neste 15 de outubro, os educadores colegiais, universitários e pedagogos têm entrada gratuita no Olivas de Gramado nesta sexta, sábado e domingo. O primeiro parque de olivoturismo da serra gaúcha ainda mantém, até o último dia de outubro a ação do Mês das Crianças, com gratuidade no acesso de moradores de Gramado e Canela que realizarem a doação de um brinquedo, novo ou em boas condições.

O canto da sereia

O governo argentino caiu no canto da sereia e congelou os preços de 1.245 produtos. O povo vai aplaudir, mas não demora e vai se queixar do desabastecimento. Se congelamento de preços resolvesse, a maior parte dos economistas estaria desempregada.

Chicago, 1930

Pelos relatos e matérias nos órgãos de comunicação, empresários de todos os portes e regiões precisam pagar mais que impostos. O custo extra é pagar "pedágio" para o Crime S.A. Não pagou, leva bala.

Melhora surpreendente

A mais recente pesquisa sobre os Poderes dá mostra que o prestígio pessoal do presidente Bolsonaro é de 29% - a turma de carteirinha como a página citou ontem -, mas a aprovação ao governo subiu dois pontos, para 33%. Recuperou um pouco o prestígio de católicos e tem ótimo ou bom de 45% dos evangélicos, tudo em comparação com agosto. Algo de novo está acontecendo. Ou não.

Alerta Farsul

Apenas para cobrir seus custos de produção, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul precisarão que o saco de 50 kg do cereal seja comercializado, no mínimo, por R$ 76,32 ao final da colheita. A projeção é da Farsul, tendo a região de Uruguaiana como referência. Também no campo, os custos aceleram.

O gigante se mexe

João Roberto Marinho assume a presidência do Grupo Globo e Paulo Marinho será presidente da Globo, ambos substituindo Jorge Nóbrega. O gigante dá uma sacudida. A família está no comando.

Doação de corridas

A 99, empresa de tecnologia, e a prefeitura de Porto Alegre firmaram a parceria com o objetivo de impulsionar a campanha de vacinação contra a Covid-19. A parceria prevê um total de 12 mil corridas doadas.

De pato a ganso