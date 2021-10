O nascimento de um gigante I

o projeto Golden Lake, que começa com o condomínio Lake Victoria Fundador e CEO da Multiplan, Isaac Peres enche o peito para dizer que desconhece outro complexo de torres residenciais como. Não sem razão. Começando pela área de 18 hectares com vista para o Guaíba. Pôr-do-sol direto.

O nascimento de um gigante II

No total, serão mais de mil moradias de alto padrão, com direito a lago, imensa área verde, figueiras replantadas, acesso a clube náutico em frente, com acesso rápido ao Centro e ao restante Zona Sul. Vai ter até hotel-creche de cachorro. É um novo patamar na Capital.

Nem tudo foram flores

Isaac Peres disse que o projeto é uma prova da insistência do empreendedor brasileiro. Levou 11 anos para a poder público aprovar o complexo imobiliário em Porto Alegre. Matéria nesta edição.

Melo e o Laçador

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), comentou a jornalistas que acompanham a missão em Madri sobre o processo de revitalização da Estátua do Laçador. Melo revelou que é contra devolver o monumento restaurado ao local atual, informa o enviado JC, Cristiano Vieira. "Virou estacionamento para carros de aplicativos", critica o prefeito, que avalia que há outros pontos na cidade que poderiam tornar o monumento um ponto turístico.

QG do crime

Leitor sobreviveu a uma tentativa de assalto, às 20h de terça-feira, quando trafegava debaixo da alça da ponte do Guaíba. O carro foi atingido por uma paralelepípedo. Menos sorte teve uma mulher que foi morta no mesmo lugar e na mesma situação há alguns meses. E assim vamos morrendo. Inclusive de medo.

Outra tragédia

Quase 35 milhões de brasileiros vivem em locais sem acesso à água tratada, 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto e somente 49% dos esgotos no País são tratados, conforme apontam os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Ora, isso é uma tragédia.

Universidades tchecas



Pela primeira vez, o governo tcheco, representado pela Agência Nacional Tcheca para Educação Internacional e Pesquisa (DZS), irá reunir 24 universidades de ponta em uma feira virtual gratuita no dia 14 de outubro. O atrativo para os estudantes é a possibilidade de estudar em uma instituição com séculos de tradição, com reconhecimento em pesquisa, inovação e custos bem menores do que destinos tradicionais, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental.



Homem do Aço

A ArcelorMittal Brasil, foi escolhida para receber o troféu de Homem do Aço 2021, que será conferido dia 2 de dezembro pela Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS) ao presidente do grupo, que é líder no mercado global de aço Jefferson de Paula.

Cirurgias plásticas

O Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo. Com aproximadamente 1,5 milhão de cirurgias ao ano, o País ultrapassa os Estados Unidos e o México, em segunda e terceira posição, respectivamente. É o que revela estudo divulgado pela plataforma de descontos CupomValido.com.br

Coletores de tendências

Quando alguém posta uma situação rotineira com ou sem fotos mostrando seus usos e costumes no WhatsApp ou no Facebook, aparece junto a milhões de outras postagens, vendidas como tendências de mercado. Nada é grátis nesse mundo, muito menos no virtual.

Um tombo aqui, outro ali

A Bolsa ficou estável ontem, com recuperação após o alinhamento negativo dos planetas inflação, política e exterior. O impacto maior foi a queda nas vendas do varejo no País. O esperado era 0,7%, mas veio -3,1%.

Populismo e democracia

Populismo, Democracia e Jurisdição Constitucional estarão em debate de 13 a 20 de outubro, às 18h30min, na IX edição do Congresso Revisitando o Direito Público, promovido pela Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores RS (Apaergs). Transmissão pelo YouTube da entidade. Mais informações em apergs.org.br.

Ausência sentida