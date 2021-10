Os bares da Rua da Praia

O trecho da Rua dos Andradas (Rua da Praia) entre a Caldas Jr. e os quartéis sempre fervilhou de gente, principalmente no horário do almoço, com diversos restaurantes e buffets. À tardinha e à noite também era um polo de atração para os jovens. O movimento foi interrompido na pandemia, mas agora volta com força total, como registrou a fotógrafa na sexta-feira.

Mina de ouro

Existe alguma ironia no fato de algo que as pessoas detestam chegar perto renda tanto dinheiro e corrupção. Não é de hoje que prefeitos se enrascam com o lixo e as empresas que o recolhem e processam. A repetição dos casos mostra que nada é tão verdadeiro quanto a expressão lixo é dinheiro. Talvez requeira uma atualização: lixo é muito dinheiro.

Lições da Alemanha

Comemorou-se ontem o Dia da Unidade Alemã, alusão à reunificação das duas Alemanhas em 1990, racha causado pelo comunismo soviético. Temos muito a admirar na Alemanha, líder inconteste da Europa. Mais recentemente, deram outra lição nas eleições, com a vitória do centro, centro-direita e centro-esquerda. É de causar inveja para o Brasil.

Rede Afro

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realiza amanhã, às 14h30min, evento presencial para a assinatura da parceria com a Reafro (Rede dos Afroempreendedores do Rio Grande do Sul).

Importação extraordinária

O Hospital Mãe de Deus realizou a importação extraordinária do material utilizado nos exames de Medicina Nuclear. A medida é necessária devido à crise no fornecimento de radiofármacos e radioisótopos que atinge todo o País. Responsável por grande parte da produção nacional desses elementos, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) paralisou a produção por tempo indeterminado.

Empresas juniores

Até o dia 10 de outubro, 13 empresas juniores de Porto Alegre e da Região Metropolitana se reunirão para levar a inovação do meio acadêmico ao mercado. Inspirados pelos modelos de hackathon e inovação aberta, os estudantes universitários desenvolverão serviços inovadores em áreas como engenharia de alimentos, energias renováveis, indústria 4.0, dentre outras.

Modelo japonês

Funcionários da maior corretora japonesa são "proibidos" de fumar, mesmo trabalhando de casa. A informação agradou à Associação Mundial Antitabagismo. E o melhor é que eles obedecem.

Em extinção

Leitor conta que procurou no site da prefeitura algum espaço para elogiar o que foi feito em um parque da cidade, que vai lá todos os dias com seu cachorro, que ele está no capricho. Só que não achou espaço para tal. Em regra, o poder público leva tanta paulada, nem sempre merecida, que nem pensa em ser elogiado.

O enigma Uruguai

a um mês de ser reaberto para turistas estrangeiros, o Uruguai ainda não definiu como serão os protocolos para receber visitantes A repórter Fernanda Crancio informa que,. E já é grande a procura pelo país vizinho, especialmente no fim de novembro, quando ocorre a final da Libertadores em Montevidéu.



As peças se movem

Destacando o trabalho que o Avante vem desenvolvendo para alavancar Canoas, o prefeito Jairo Jorge, do PSD, declarou apoio ao presidente estadual do Avante, Anderson Dorneles, como representante dos canoenses para a Câmara dos Deputados no pleito do próximo ano. A manifestação do prefeito ocorreu durante jantar do partido em Canoas.



Segunda dobradinha?

A entrada do empresário José Paulo Cairoli no MDB ouriçou alguns peemedebistas com a possibilidade de ele repetir a dobradinha com o ex-governador José Ivo Sartori na disputa ao Palácio Piratini em 2022. Parece não haver muita chance de isso acontecer. Um amigo do Gringo diz que à família basta que ele ainda seja aplaudido na rua. E que ter sido governador uma vez basta.

O homem só

A maior vantagem da esquerda em geral e do PT em particular é também seu maior problema: Lula. Só tem ele como referência nacional. É uma situação até um pouco comum no cenário político brasileiro, o partido de um homem só. Construir alternativas não é como uma obra de engenharia política, o amálgama requer lideranças que atinjam massa crítica de potencial de votos. E isso não se acha no bar da esquina.

O paradoxo do dinheiro

Se alguém ganhar uma bela bolada via loteria ou de qualquer outra fonte, vai ter que aplicar o dinheiro onde terá menos prejuízo. Todas as aplicações de renda fixa e até o dólar perderam para a inflação em nove meses.

Breve aqui

Se o próprio Banco Central estima que em 2022 a inflação chegue a 8,5%, é provável que a taxa Selic chegue a dois dígitos ainda neste ano ou no início do ano que vem.

