Aposta no futuro

Em Santa Clara do Sul, município do Vale do Taquari de 7 mil habitantes, a administração municipal investe forte no estímulo ao hábito de leitura da gurizada. Sábado foi aberto o Espaço Kids da Biblioteca Municipal Padre Alberto Träsel. A prefeitura aposta pesado na educação.

O nascimento de uma estrela I

Em matéria de fusões de empresas e de partidos políticos, caso de DEM e PSL, nem sempre dois mais dois são quatro. Como ensinou ou honorável tribuno libertador Gaspar da Silveira Martins, ideias não são metais que se fundem. Cada um tem sua cultura, gordura de difícil digestão. Um sempre será maior que o outro. Neste caso, é mais uma incorporação.

O nascimento de uma estrela II

Não quer dizer necessariamente que vá dar errado, porque ambos são declaradamente de direita - ai, que horror, de direita, dirão as vestais da esquerda em coro. Por que não? Ou democracia só serve para um senhor? O DEM tem origem no PFL, e deste emanava a radiação de fundo da antiga UDN. O PSL nasceu ontem, recém dá seus primeiros vagidos.

Vida menos difícil

Das sete medidas de mitigação dos efeitos econômicos da pandemia para empreendedores sugeridas pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB) à prefeitura de Porto Alegre, seis delas foram atendidas completamente ou parcialmente e uma só não foi acolhida. Inclui redução do ISS e extinção de alvará para os pequenos.

Preteridos pela obrigação

O deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) lança hoje, às 9h, frente parlamentar para facilitar a colocação no mercado de trabalho dos egressos do serviço militar obrigatório. Zucco argumenta que eles são prejudicados na disputa por uma vaga e também na qualificação por ficarem um ano servindo às Forças Armadas.

A chinesação do mundo

A Maersk vendeu a empresa MCI para a China International Marine Containers Ltd. Com isso, os chineses passam a controlar a produção de 100% dos contêineres refrigerados no mundo. É mole?

Alpinismo energético

Que ninguém se surpreenda se no futuro bem próximo surgir o bolsa-gás ou nome parecido. A 120 pilas o botijão, cozinhar ficou bem mais caro. Com reflexos eleitorais, nem precisa explicar. Em todo mundo, o gás sobe como um balão no arrasto da alta do preço do petróleo. Na Alemanha, 119% em um ano, 120% no Reino Unido. A inflação é mundial.

Arquive-se

O progressivo recuo do governo gaúcho em apoiar o projeto da Mina Guaíba é lógico e sensato. Desde o início, a ideia de usar carvão para gerar eletricidade nasceu morto. Por mais que se diga que esta seria energia limpa, em todo mundo se sabe que é o contrário, ponto final. Quem usa a tecnologia é porque não tem opção.

Tudo por dinheiro

O apoio de grandes empresários para que o Brasil construa uma política ambiental de verdade e tenha um plano de redução de emissões atmosféricas não é uma simples bonomia. A ausência de um plano de sustentabilidade claro pode acarretar boicote a produtos brasileiros. Tudo é dinheiro, até o ar.

Exame tecnológico

A Feevale é a primeira universidade do Brasil a ser credenciada, pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a realizar exames toxicológicos de larga janela de detecção, identificando a presença de substâncias psicoativas que se depositam nos fios de cabelo ou pelos por um período mínimo de 90 dias.

Triângulo das Bermudas

A propósito da nota sobre a diminuição do peso das barras de chocolate, o leitor Edgar Granata diz que é muito pior do que o registrado na coluna. Chocólatra assumido, ele observa que as barras de 200 gramas encolheram para 180, depois para 160, 140 e por fim aos 110 e agora 85/90 gramas. O perigo é que sejam extintas, mas cobrando o mesmo valor.

Óleo em lata

Ainda sobre o tema da redução de peso de chocolates (e bombons, faltou dizer) e medidas das pizzas, entre outros produtos, um leitor se queixa que as latas de atum em conserva têm cada vez mais óleo e menos peixe. Um dia virá só a lata com óleo. Vivemos a era da conspiração contra o consumidor, ah, não tenham dúvida que isso é combinado.

Os gritalhões