Deitado em berço esplêndido

A retirada da Estátua do Laçador e sua posterior remoção para o local onde será restaurada foi e ainda é uma complicação muito maior que a vã filosofia explica. Para começar, o Infraero deu 35 minutos para a operação da retirada por um guincho, para não interferir nas operações do aeroporto. Afinal, são quatro toneladas de história. Qualquer imprevisto e lá se vai a estátua com laço e tudo.

Um estudo de diversas universidades mostra 37.163 mortes por Covid subnotificadas em 2020. Faz sentido. A precisão do número se deve ao exame dos óbitos por causa inconclusiva. Pode até ser bem maior, porque, no início da pandemia, a doença soava como uma maldição que se evitava, como "câncer" antigamente. Vade retro, satanás, vai-te embora.

Ao confirmar sua filiação no PSDB, o vice-governador do Estado, Delegado Ranolfo Vieira Júnior, aqui com Eduardo Leite, afirmou que será um soldado do partido e está pronto para "novos desafios". Para bom entendedor, meia palavra basta. Deve disputar a sucessão de Leite ao Palácio Piratini em 2022. E a verdade é que Ranolfo é o vice dos sonhos de qualquer governador. Parceiro, solidário, nunca atrapalhou e foi sempre proativo.