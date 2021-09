Churrascarias no Centro de Porto Alegre

Uma churrascaria famosa do Centro Histórico de Porto Alegre dos anos 1960 em diante volta ao mundo dos espetos. Localizada no mesmo numero da rua Riachuelo, 1.331, a Churrasquita foi reativada por Jair Rental, antigo funcionário da casa. Só perdeu a fachada de tijolos à vista. Quase do outro lado ficava outra churrascaria, a Duhram, e passando a Borges mais uma, a Hereford, estas do mesmo dono.

O eleitor "ano que vem"

Em entrevista à rádio Vitoriosa, de Minas Gerais, o ex-presidente Lula (PT) disse que não se preocupa com pesquisas porque falta mais de um ano para a eleição. Mas antes falou que sua candidatura vai depender da situação política no início do ano que vem. Pode se supor que, entre outros fatores, depende também dos levantamentos eleitorais. Ninguém é bruxo para desprezá-las.

Esqueletos vivem

Se a eleição fosse hoje, Lula venceria, a julgar pelas pesquisas de intenção de voto sobre a disputa ao Planalto em 2022. Se a eleição fosse daqui a 30 dias, há controvérsias. Em um mês, a campanha eleitoral traria de volta esqueletos do passado e do presente.

Sobe meu balão

Bento Gonçalves promove o Festival de Balonismo. Começa amanhã e vai até 26 de setembro, no Fundaparque. O acesso será permitido mediante apresentação do comprovante de vacinação (primeira dose) contra Covid-19 ou do teste antígeno, com resultado negativo há pelo menos 48 horas. Haverá 12 balões disponíveis para passeios.

O lado ruim

Ok, a China é a segunda maior economia do mundo com PIB de US$ 15 trilhões, contra US$ 20 trilhões dos Estados Unidos. Mas seu drama maior é o fato de ter que importar 90% dos chips usados na sua indústria eletrônica.

Dia da Limpeza



Soraya Siviero/Divulgação/JC

Ocorreu no sábado, 18 de setembro, o Dia Mundial da Limpeza, movimento cívico que une 180 países e milhões de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta. Desde 2018, 50 milhões de pessoas limparam suas cidades neste dia. O Grupo Tchê Travessias e voluntários reuniram-se e, em mutirão, recolheram meia tonelada de lixo na orla do Guaíba, em Belém Novo, depois encaminhadas ao DMLU para o destino final. Enquanto o povo seguir porquinho, não há salvação.



Poder de ressurreição I

Há várias ideias em gestação na prefeitura da Capital para revitalizar o Centro Histórico, mas nenhuma que colime especificamente a volta da classe média ao pedaço. Floreiras, revitalização da Rua da Praia, o porvir do Cais Mauá, uma série de equipamentos que podem ajudar, mas não tem o poder da ressurreição nem de atrair investimentos por si só.

Poder de ressurreição II

Isso posto, devemos nos resignar com uma realidade: o Centro nunca mais voltará a ser o mesmo. Nenhum comércio de ponta vai sair dos shoppings para voltar ou abrir filiais. O que pode ser feito é pensar em um Centro de Inovação Tecnológica, com apoio de universidades e iniciativa privada para, aí sim, trazer movimento humano, novo e velho.

Imobiliária Prefeitura

Existem 88 imóveis próprios da prefeitura da Capital que ela pretende fazer negócio. Deste total, 50 seriam para venda e o restante para permuta ou concessão. O colunista espichou a memória mas não encontrou a primeira gestão que pôs os próprios municipais à venda, na maioria das vezes com sucesso apenas parcial. A índole dos municípios ou Estado sempre foi ser uma imobiliária.

Os esquecidos

É bom lançar os braços de vez em quando e agradecer por ter comida no prato. No Iêmen, 80 entre 100 pessoas tem dificuldades para conseguir comida. E os governantes? Vão muito bem, obrigado.

Guerra de versões