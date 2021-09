Todos contra o abigeato

Após a cerimônia de assinatura do decreto que reorganizou e ampliou a competência regional das Delegacias de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrabs), o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP), reuniu o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, a chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor, e a produtora rural Antonia Scalzilli para um retrato comemorativo.

Orgulho campeiro

Detentora da marca Cervejaria Bellavista, a Bebidas Fruki faz uma homenagem ao Rio Grande do Sul durante o mês Farroupilha com o tema "Orgulho de Verdade". A campanha vai ao ar hoje através das redes sociais e do seu canal no Youtube. O destaque é o poema nativista feito pelo músico, compositor e artista plástico Adriano Silva Alves, em parceria com o influenciador tradicionalista Chico Bastos.

Historinha de segunda

Lancheira de razoável tamanho no Centro de Porto Alegre. Um cliente devorava um sanduíche incomodado com o som alto da televisão, sintonizada em um desses programas bregas dedicados a salvar o Brasil. Incomodado, pediu ao proprietário que baixasse o som. - Desculpa, mas os funcionários querem assim. - Mas os clientes não. O homem ficou com uma cara de "como assim?"

Proibido chover

O novo Código Eleitoral em discussão na Câmara dos Deputados prevê a proibição da divulgação das pesquisas eleitorais. É como proibir a chuva. As redes sociais disseminarão os trabalhos. Pior, com pesquisas fajutas.

Salvados do incêndio I

O surpreendente recuo do presidente Jair Bolsonaro não deve ser creditado apenas à sua conversa com o ex-presidente Michel Temer (MDB). Para começo de conversa, em países como o Brasil, não se fazem rupturas sem o apoio das Forças Armadas. E elas não disseram "presente". Até o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), foi comer castanhas do Pará.

Salgados do incêndio II

O Centrão também apresentava rupturas antes do monolítico casco de navio. A reeleição dos deputados alinhados com Bolsonaro em 2022 era aposta de alto risco. A sobrevivência política é a regra número 1 de suas excelências, todas elas. Pular fora do navio do Capitão podia ser boa ideia. A expectativa é quanto tempo essa paz dura.

O mundo gira

Como todo terremoto em que se sucedem tremores secundários, a reviravolta na postura de Jair Bolsonaro também terá os seus. Não será surpresa se aparecer uma PEC restringindo as atribuições do STF.

Medalha Assis Brasil

O superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, foi um dos agraciados com a Medalha Assis Brasil. A honraria é concedida pelo governo do Estado a pessoas que tenham se destacado por serviços de excepcional mérito na Agricultura e Pecuária.

Reajuste dos metalúrgicos

Sindicatos dos Metalúrgicos (Sinmgra) e patronal (Sinmetal) divulgam para seus representados o reajuste dos salários em 1º de setembro de 2021 em 10,42%. Importante salientar que no acumulado dos anos de 2019 a 2021 (2 anos), o índice é de 13,37%.

Torra, torra, torra

A operadora Claro deveria receber o prêmio de empresa que mais torra a paciência de quem não quer ter nenhuma relação comercial com ela. Dispara ligações às vezes diárias para atanazar a vida das pessoas.

