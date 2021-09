Um animal nobre

Este vigoroso cavalo deve ser da raça Percheron, ou Bretão. Aguenta qualquer tranco. Os criadores europeus de Percheron tem um ditado interessante sobre essa característica que os tordilhos têm, de nascer com uma cor intensa e perderem essa cor com o tempo. Para as crianças, visitar a Expointer não é apenas passeio, é oportunidade de ver animais que nunca viram ao vivo.

Caminho sem volta

Tornou-se emblemática a expressão "atravessar o Rio Rubicão", fato ocorrido em 49 a.C. quando o general Júlio Cesar desafiou o Senado romano e o atravessou, o que era proibido. Alea jacta est, a sorte está lançada, falou César. Pois o presidente Jair Bolsonaro atravessou o seu. O Supremo e o ministro Alexandre de Moraes vão atravessar o seu também? Como no faroeste, é esperar quem pisca primeiro.

Confronto final

Há uma percepção de que o presidente Bolsonaro não só não está nem aí para a possibilidade de impeachment como até deseja que isso aconteça. Como ele vive repetindo que não existe a possibilidade de ele ser preso, pode ser por aí o confronto final.

Dois em um

Definitivamente, o DEM e o PSL se tornarão um só no dia 21 de setembro. O processo de fusão está sendo longo e cuidadoso. Os partidos, mesmo ainda separados, emitiram nota conjunta pedindo "um basta às tensões politicas". Ou seja, já gostaram mais do Capitão.

Ruim para os negócios

Durante os tremores constitucionais dos anos 1960 e 1970, o jornalista Carlos Amaro Reinisch Coelho, pai das páginas 3 da imprensa gaúcha, dizia que a primeira coisa que acontece nessas horas é banco fechar os empréstimos de curto prazo, os papagaios como eram conhecidos. É ruim para os negócios, dizia. Como hoje.

Reconhecimento

Acontece hoje, às 15h, na casa da Assembleia Legislativa, na Expointer, a solenidade de entrega da 25ª edição do Prêmio O Futuro da Terra. Realizado pelo JC em parceria com a Fapergs, o evento terá transmissão ao vivo online no site do Jornal do Comércio e redes sociais.

Novidades hoteleiras I

O empresário Guilherme Paulus vendeu a rede hoteleira GJP com nove unidades no Brasil e duas em Gramado para o fundo de privaite equity R Capital. O luxuoso Castelo Saint Andrews ficou de fora do negócio, cujo valor não foi revelado. A informação é do site NeoFeed, repassada pelo colunista Miron Neto.

Novidades hoteleiras II

A CVC, maior operadora de turismo da América Latina, já havia sido vendida para o grupo Carlyle. A companhia aérea Webjet, também criada por Paulus, já tinha sido repassada para a Gol. A pandemia e o consequente desaparecimento dos turistas mexeu profundamente com a rede hoteleira, principalmente na Serra das Hortênsias.

Defesa a pé

O comando de greve dos funcionários da Carris, em anúncio subscrito por vários sindicatos - incluindo dos bancários e da Ufrgs -, faz o apelo "Defenda Porto Alegre". Estranha defesa essa, que deixou os porto-alegrenses a pé no meio da chuva.

Mais essa

A FAB emitiu alerta sobre roubo de três aviões em aeroclube do interior do Mato Grosso do Sul, um deles do cantor e compositor Almir Sater. Não que seja inédito, mas evidencia o quanto essas quadrilhas aéreas são ousadas e preparadas. Brasil, paraíso dos ladrões.

A volta da chuva