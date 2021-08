A posse dos prefeitos

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), empossou cinco "prefeitos" para as principais praças do Centro Histórico. São pessoas abnegadas que se dedicam a detectar problemas e depois encaminhá-los para o órgão competente. Para a Praça da Alfândega, o prefeito nomeou o jornalista Ayres Cerutti (d), um pioneiro incansável na faina. Antes, era conhecido como xerife do Centro. Lembra os tempos dos subprefeitos, uma boa ideia abandonada em meados dos anos 1960.

Sofia vai ao banheiro...

Melo quer reabrir ou abrir banheiros públicos na Praça da Alfândega, entre outras ações. É um problema danado de resolver. Por um lado, a agonia de quem precisa atender o chamado da natureza, de outro, o perigo de virar QG do crime e ponto de venda de drogas, como já aconteceu nos anos 1990, especialmente à noite.

...Sofia não vai ao banheiro

Se em décadas passadas já era um problemão quando o tráfico recém engatinhava, hoje essa possibilidade se multiplica ene vezes, porque naquela época não existiam as gangues como as de hoje. Colocar um zelador só não adianta, nenhum vivente encerraria o poder ofensivo dessa chaga dos tempos atuais. É a legítima escolha de Sofia.

Arrecadação de alimentos

A Unimed Porto Alegre arrecadou 119 quilos de alimentos por meio de ações de incentivo à vacinação contra a gripe realizadas em Canoas e Guaíba. De acordo com o gerente de Relações Institucionais, Gerson Silva, as iniciativas estão alinhadas com a Política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da cooperativa.

Bandeira roxa

Há uma falsa impressão de que o mundo digital não gasta muita energia, salvo a chamada mineração das bitcoins. Engano. Vejamos o caso da Irlanda. Em junho, autoridades irlandesas emitiram um alerta quanto ao risco de apagões de energia no país, caso o aumento expressivo do consumo de eletricidade pelos 70 data centers não fosse controlado. O setor já abocanha 11% de todo o grid gerado, explica Rogério Fujimoto, da green4T.

Ladrões de mar

Estranho é o comportamento do ser humano. Primeiro rouba a faixa de areia do mar para construir paliteiros e depois quer ampliá-la artificialmente para plantar mais paliteiros. Além de Balneário Camboriú (SC), Florianópolis e Natal (RN) aumentaram suas faixas.

Mundo, triste mundo...

...se meu nome fosse, Raimundo seria uma rima mas não uma solução, escreveu Carlos Drummond de Andrade. Que regime triste e violento é o do Talibã, cujo líder máximo Zabihullah Mujahid vive nas sombras e só vai aparecer quando a barra estiver limpa.

Proteção de dados

Podemos entrar em uma nova era de captura de dados e vírus em computadores com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é preciso a anuência do usuário para continuar mandando e-mails, empresas e assessorias de imprensa pedem o "clique aqui" para o ok. Só que vigaristas podem usar o sistema para seus golpes.

JC Logística

O caderno semanal JC Logística celebra hoje 18 anos de circulação ininterrupta. É um tema fundamental para a economia e a competitividade do País. Não por acaso, o assunto merece a atenção do Jornal do Comércio há tanto tempo. O especial de aniversário está encartado nesta edição.

Dois terços no lixo

É quase matemático. Toda segunda-feira, o noticiário do final de semana registra mortes de jovens de madrugada saindo de festas e motorista perdendo o controle do carro. Os passageiros pegaram carona na morte. Para as famílias, a dor que não passa. Para os que se foram, dois terços de vida perdidos.

Modelagem anatômica

Que silicone, que nada. A moda agora é usar uma substância similar mas aprimorada chamada metacril. Injetada diretamente no músculo, permite modelar todas as partes do corpo. Diz um médico do ramo que muitas mulheres a estão usando na derrière.

Quo vadis?

Ou onde vais, em latim. O futuro do trabalho remoto vai depender de país para país e de setor para setor. Pelo que se observa no meio empresarial e trabalhista, é provável que seja um modelo híbrido, alternando presencial com home office.

O segundo na parada

Devagarito, o novo Código Eleitoral vai mostrando suas entranhas. Em cidades com menos de 200 mil habitantes, o segundo colocado pode assumir o cargo se o prefeito for cassado. Economiza nova eleição e vácuo no poder, é o lado bom. O ruim e se o segundo tiver votação inexpressiva.

A teoria do bunker I

O que parecia ter pouca chance de acontecer vai se transformando em quase certeza para integrantes do Centrão do PP e PL. É mais uma teoria do "se". Se o presidente Jair Bolsonaro não mudar, pode não passar do 1º turno na disputa pela reeleição em 2022. O mudar, no caso, é enfiar a viola no saco e se dedicar apenas ao governo. Essa última possibilidade não existe, simples assim.

A teoria do bunker II

Já bolsonaristas de fé insistem em dizer que todas as pesquisas mentem ou foram manipuladas. É até possível que algumas eventualmente fossem dirigidas para alterar a realidade do eleitorado, mas todas seria a conspiração do século. É muito provável que o capitão saiba da dura realidade, daí agir como age, preparando seu bunker para resistir até o fim.

Oi nós aqui traveiz

Se foi aquaplanagem política de improviso ou de propósito, a intenção expressa pelo ex-presidente Lula (PT) de regular os meios de comunicação fechou as portas do eleitorado de centro. Vai ser cavalo de batalha na campanha. Por "regular", entenda-se censura. Já foi tentado antes nos governos do PT. E deixa a esquerda numa encruzilhada, assume ou renega. Como bom político que é, Lula sempre pode dizer que não disse o que disse.

Pisando no bambu