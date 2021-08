Ou tobogã, ou laguinho

Esta cena da Rua da Praia é comum por toda a cidade. Calçamentos outrora impecáveis viraram tobogã e laguinhos em dia de chuva, com sucessivas instalações de encanamentos, fibras óticas e cabos outros sem reposição correta do leito deslocado. Quem abriu e fechou a obra deveria ser chamado nas travas para recompor a porcaria do trabalho que fez. Em muitos casos, a própria prefeitura foi ou é a responsável. O fazer bem feito foi extinto.

A volta dos que não foram I

Com a pandemia em queda, os hábitos de consumo estão voltando ao que eram, quando se pensava que tinham sido substituídos. Um deles é a compra física. Análise do Itaú mostra que no segundo trimestre deste ano, elas representaram quase 79%, contra 21% do online.

A volta dos que não foram II

É crença da página que a tendência do home office também pode ter menos entusiastas mais adiante. O homem é um animal gregário e saiu das cavernas para tomar um ar, caçar e se divertir com outros. O único freio é o empregador, que parece contente com a redução de custos.

Medalha Paulo Brossard

A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), instituiu em 2019, no segundo ano da gestão do presidente Leonardo Lamachia, a medalha Paulo Brossard, que foi um grande criador da raça Shorthorn. Neste ano, serão homenageados Lila Franco Tellechea, Paulo Gomes Moglia, Paulo Sérgio Pinto, Ricardo Barbosa Alfonsin, Valério Stumpf Trindade e Ranolfo Vieira Junior.

Novidades na Expointer

Aliando tecnologia com alta performance, a gaúcha Masal apresenta na 44ª Expointer a nova Plataforma de Descarga TMS90. O novo equipamento promete agilizar o processo de manejo de granéis, reduzindo consideravelmente as filas nas centrais de recebimento.

Vírus circulante

Os surtos da Covid em casas de longa permanência de idosos fazem todo o sentido. Além das novas variantes, tudo conspira para o aumento de casos. Eles ficam confinados-aglomerados em espaços reduzidos, e com este frio e umidade, as janelas fechadas ou semifechadas dificultam a renovação do ar. A idade avançada fecha o circuito.

Petit garçom

O veterano garçom Zezinho, do Restaurante Gambrinus do Mercado Público, é tão antigo no posto que as calças que usam mostram a marca máxima das enchentes do passado. De estatura baixa, ou melhor no politicamente correto, verticalmente prejudicado, tem a tez adquirida dos espanhóis, eis que é de cidade próxima de Bagé.

Certa feita estava ele no umbral do Gambrinus assistindo as gorjetas passando, olhar perdido no mundo a rolar, quando seu colega Vovô atendia um casal sentado na mesa em frente. A senhora olhava o cardápio.

- Vocês tem sobremesa?

- Temos, senhora.

- Quais?

- Só Petit Gateau.

E apontou o dedo para o Zezinho.