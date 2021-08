As flores na região dos Altos Montes

Embora a região dos Altos Montes, a maior produtora de uvas e vinhos do País, seja conhecida pelos seus exuberantes vinhedos, a paisagem que encanta os olhos dos turistas durante o inverno é outra. Esta estação é época em que as videiras estão secas e passando por podas. Mas nem por isso, as paisagens de Flores da Cunha e Nova Pádua são menos atrativas. Os turistas que visitarem a região poderão se encantar com as extensas plantações de pessegueiros e suas belas flores.

Sem clima

Uma situação muito cara para as Forças Armadas é o seu prestígio junto à população. Pois vai mal. Pela primeira vez, a pesquisa do PoderData detecta que mais da metade da população brasileira não vê os meios castrenses com bons olhos. É um sonho shakespeareano de verão achar que há clima para intervenção militar. Dentro e fora dos quartéis.

Nem anjo, nem demônio

No auge dos problemas entre governo e esquerda, na metade dos anos 1970, o ministro Golbery do Couto e Silva mandou um recado para as lideranças da esquerda: "Segurem seus radicais que eu seguro os nossos". Aliás, o papel de Golbery foi vital para o que ele chamou de "abertura lenta, gradual e segura" do regime. Seu papel tem que ser analisado com serenidade, coisa que está em falta no Brasil.

Rupturas familiares I

Mais uma prova de que a pandemia vem afetando relações sociais e sociedade como um todo. A advogada Sáloa Neme da Silva, especialista em Direito de Família, tem observado um preocupante comportamento nas relações familiares: o crescimento no movimento em busca de informações sobre separação e divórcio.

Rupturas familiares II

"Nossa área está com um volume intenso de consultas", afirma Sáloa, destacando que a constatação vem ao encontro de dados do Colégio Notarial do Brasil, que apontou um crescimento de 26,9% de divórcios extrajudiciais de janeiro a maio de 2021. O Rio Grande do Sul está em quarto lugar. E vem a preocupação maior - as crianças.

O mal do século

De que adianta carro forte se o assalto é digital? É um crime que nunca houve antes, hackear sistemas de segurança digital de bancos e levantar uma boa grana. O crime pode ser virtual, o dinheiro é de verdade. Assaltante pessoa física, hoje, é para a chinelagem.

Faltou lembrar

Quando dá declarações sobre a atualidade do seu governo, o Capitão esqueceu ou não conhece um sábio conselho do político mineiro José Maria Alkmin no ano de 1969. O que interessa não é o fato, é a versão. É por aí que a história real desaparece.

Historinha de segunda

É cada vez maior o número de pessoas pedindo dinheiro nas ruas de Porto Alegre, algumas relativamente bem trajadas. E não pedem alguns reais, pedem 20 ou 30. Um deles, postado diante de um supermercado, pediu que comprassem fraldas, não dessem dinheiro. O pacote pequeno custa R$ 20,00. Uma hora e meia depois, estava no mesmo lugar com um parceiro, com quatro pacotes de fraldas maiores e menores cada um. Óbvio que para venda. Cabe ressalvar que a maioria das pessoas pedindo nas ruas está passando por necessidade. Outra moda dos pedintes é abordar pessoas para dizer que está com câncer. Como sabê-lo? Outro dia, um deles disse que tinha se operado de um câncer no Hospital Moinhos de Vento, e apontou com o polegar o hospital às suas costas, enquanto passava a outra mão na barriga. Era o Fêmina.

Jockey Club e negócios

bom levantamento sobre a situação dos clubes de Porto Alegre O repórter Daniel Sanes fez um, mostrando como eles estão se reinventando. O Jockey Club, por exemplo, fez uma permuta com a Multiplan, que está construindo vários condomínios residenciais no Cristal. A novidade é que a permuta mudou: antes, o Jockey receberia uma torre comercial. Agora, será um valor em dinheiro. Faz sentido. O mercado de salas e escritórios está em baixa, com o home office em alta. A reportagem está publicada nesta edição.

Memórias PGE-RS



RODRIGO ZIEBELL/SSP RS/DIVULGAÇÃO/JC

Na data em que celebra 55 anos, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul inicia a programação do seu 30º Encontro Estadual. O evento anual será realizado virtualmente, nos dias 25 e 26 de agosto. Marcará o lançamento do Projeto Memórias PGE-RS. Na foto, a diretoria da entidade e o presidente Carlos Henrique Kaipper.



Mudanças aderentes