De pequenino se...

...torce o pepino, diz o provérbio. A gurizada de 5 a 6 anos da Escola Municipal Sereno Afonso Heisler, em Santa Clara do Sul (Vale do Taquari) dá exemplo para os marmanjos para descartar corretamente o lixo e ensinando como fazer. A prefeitura lançou a iniciativa da coleta seletiva há um ano investindo R$ 400 mil com 290 contêineres entre cidade e área rural.

Sem oferta

Quem quis alugar um carro no final de semana deu com os burros n'água. Nenhuma locadora daqui ou ou de fora tinha veiculo disponível. A explicação é o grande número de turistas que demandaram a serra gaúcha, especialmente Gramado.

Paliteiro das Hortênsias

A profusão de investimentos na área imobiliária e de lazer em Gramado está transformando a cidade em um parque de diversões e descaracterizando a cidade, é a queixa dos nativos. O temor é que, do ponto de vista urbanístico, ela se transforme num Balneário Camboriú sem mar. Faz sentido, mas o cheiro do dinheiro apaga qualquer odor de remorso.

Pulos do bem

Na comemoração de seu primeiro ano de operação em Porto Alegre, o Grilo Mobilidade e Tecnologia, aquele aplicativo dos triciclos elétricos, está dando continuidade em seus "pulos do bem" para uma nova ação beneficente.

Os desconfiados

Aumenta consideravelmente o número de pessoas convictas de que existe uma conspiração de institutos de pesquisa, alguns ligados a grupos anti-bolsonaro. De forma geral, pesquisas desagradam as pessoas quando o candidato que lidera não é o preferido delas.

Efeito biquíni

Veremos, como diria Honório Lemos, mas é preciso entender que existe a figura do eleitor flutuante, que muda de voto ao sabor do momento. A questão são as entrelinhas dos trabalhos. Algumas pesquisas, de fato, são como biquínis, mostram tudo menos o essencial.

Cuba libre

Como mudam os tempos latinos. O "Abaixo a ditadura" gritado por milhares de cubanos foi creditado pelo presidente Miguel Díaz-Canel aos suspeitos de sempre e a "revolucionários confusos". Essa é nova. Talvez também os revolucionários brasileiros que sempre apoiaram o regime comunista estejam confusos como os confusos revolucionários cubanos.

O posto do padre

As aglomerações em sexta-feiras e finais de semana em alguns pontos de Porto Alegre são tão repetitivas que seria mais em conta a Guarda Municipal colocar um posto permanente neles. Caso da rua Padre Chagas.

Proposta indecorosa

Tudo está a indicar que a proposta da reforma tributária do governo federal vai ter retirada desonrosa, de tão ruim que é. Ex-secretário do ministro Paulo Guedes, Marcos Cintra afirmou que ela assusta os investidores. É tão claro que chega a doer nos olhos.

As dores do mercado

São três. O aumento da ofensiva geral contra o presidente Jair Bolsonaro, com o agravante de nenhum freio segurar sua língua e dizer o que lhe vem à veneta, a possibilidade real do recrudescimento da pandemia com a variante Delta, e a consequente diminuição da atividade econômica.

Bom de cuca

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vem se revelando um bom articulador de raciocínios que desaguam em frases ponderadas. Ninguém é bom frasista de repente. "Basta de bravatas, chega de recadinhos entre Poderes" é uma. "Deixemos que o eleitor tenha emprego e vacina, e que deixe seu veredicto para 2022". Eis algo que falta nos Legislativos.

O segredo da eficiência

O colunista nunca esquece uma frase proferida por um cientista político nos anos 1990. Dizia ele que político que não consegue administrar uma ideia fechada - início, meio e fim - em menos de um minuto e meio, não era bom no que fazia.

Heinze, Onyx e 2022

O repórter Diego Nuñez, que acompanhou a visita do presidente Jair Bolsonaro a Porto Alegre, observou, em diferentes momentos da cobertura, que os apoiadores do Capitão mostraram mais entusiasmo com as falas e aparições do ministro Onyx Lorenzoni (DEM) do que com o senador Luis Carlos Heinze (PP). Ambos planejam disputar o Piratini em 2022, dando palanque a Bolsonaro.

As aves que aqui gorjeiam

Tucanos no ninho voltam a falar que o ex-governador cearense e hoje senador Tasso Jereissatti, 73 anos, pode ser a ave ungida para voar pelos céus do Brasil, se lhe derem asas para voar. Entrementes, outro tucano, o governador Eduardo Leite, e a senadora matogrossense Simone Tebet (MDB) se alçam como a terceira via. Difícil, mas não impossível.

Teste rápido

Um kit de diagnóstico para detecção do novo coronavírus, desenvolvido pela Fiocruz, pode apresentar o resultado do teste em até 45 minutos. A fundação informou que o próximo passo da iniciativa é submeter o produto à Anvisa para regulamentação.

Lançamento em Canoas

A Construtora e Incorporadora RNI, do Grupo Empresas Rodobens, lança o seu quinto empreendimento em 2021, o RNI Reserva Igara a ser implantado em Canoas, com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 98,4 milhões.

