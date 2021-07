A patinação de volta

Acaba de ser inaugurado no bairro Carniel, em Gramado, o maior rinque de patinação do Rio Grande do Sul, a Na Pista - Music n'Roll. São 440 metros quadrados de pista, ambientada numa inspiração retro wave garantindo diversão e entretenimento para amadores e profissionais sobre rodas. No comando do espaço está o casal Luciano de Andrade e Michelle Robert-Svendsen. Patinação foi moda em Porto Alegre nos anos 1960.





Saída à chinesa I

O Partido Comunista Chinês completa hoje 100 anos e se revigora graças ao capitalismo. É uma estranha contradição, mas só na aparência. Todas as formas de comunismo sempre tiveram que apelar para o dinheiro capitalista, do contrário desceram a ladeira quando não implodiram. A antiga Cortina de Ferro mantinha ligações subterrâneas com o ávido capital europeu e seu baronato.

Saída à chinesa II

O comunismo puro causou a morte de pelo menos 30 milhões de chineses com o "grande timoneiro" Mao Tsé Tung e seu lema A Grande Marcha Para a Frente. Impediu a Grande Marcha Para o Fundo. Aliando capitalismo com planejamento comunista e dura repressão, conseguiu eliminar a pobreza absoluta, reconhece o Banco Mundial. A questão é quem cooptou quem.

CEEE

Quando o então governador Leonel Brizola estatizou a empresa de energia e a rebatizou de CEEE, no final dos anos 1950, as quedas de energia eram tantas que o povo chamava a nova estatal de Companhia Encarregada de Escurecer o Estado. Agora, a CEEE-D está de novo em mãos privadas.

Parabéns pra vocês

A pós-doutora Vania Beatriz Merlotti Herédia será a palestrante da próxima reunião-almoço online da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias). Alusivo aos 120 anos da entidade, o evento será realizado na segunda-feira, a partir das 12h.

Hospitais filantrópicos

A Medida Provisória que libera R$ 2 bilhões para Santas Casas e hospitais filantrópicos será assinada pelo presidente Jair Bolsonaro durante visita ao Rio Grande do Sul, nos dias 10 e 11 de julho. A articulação foi do senador gaúcho Luis Carlos Heinze e dos deputados federais Jerônimo Goergen e Pedro Westphalen, todos do PP.

Historinha alucinógena

Pai e filho que produziam cápsulas contendo produtos à base de cogumelos alucinógenos lembram uma história de 1974. Uma seleção de magrinhos, gíria da época, lotou um vagão de trem para se fartar desse tipo de cogumelo que diziam existir em General Câmara. Mal saíram do trem e já começaram a devorar cogumelos que prometiam viagens maravilhosas, melhores que o LSD. Má ideia. Tratava-se do venenoso cogumelo chapéu de cobra. Foi tudo mundo levado às pressas para o HPS.

Teste de fogo

Nove das 14 categorias que hoje não pagam passagem nos ônibus da Capital serão tiradas do time caso o projeto do prefeito Sebastião Melo (MDB) passe incólume pela colenda. Será muito difícil isso acontecer, sobretudo por incluir a retirada gradual dos cobradores. Matéria na página 18.

O mar está para Lula

Se o PSDB pretende ver o senador Tasso Jereissati, do Ceará, como o homem da terceira via, pode ir tirando o cavalo no da chuva. No estado do parlamentar, de acordo com a Paraná Pesquisas, ele teria apenas 4,3% de votos se a eleição ao Palácio do Planalto fosse hoje. Nem o cearense de Sobral Ciro Gomes (PDT) teria chance, com 13,3%, abaixo de Bolsonaro (19,4%), que por sua vez seria batido por Lula (PT), com 45,9%.

A volta de Zé Dirceu

O Cardeal Richilieu do PT está de volta. Em longo artigo publicado no portal Poder360, José Dirceu vê Bolsonaro na teia de aranha e faz um histórico da longa e bem sucedida carreira da corrupção na história brasileira, incluindo o mar de lama que cercou Getúlio Vargas, até hoje, mas nenhuma linha sobre a corrupção nos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. Acha improvável uma terceira via e, claro, diz que Lula é a alternativa para 2022.

Mudou o jogo

Donos de drones nos EUA agora precisam fazer uma espécie de prova para mostrar que estão aptos em operá-los.

Uso de crianças

A vereadora de Porto Alegre Comandante Nádia (DEM) protocolou denúncia no Ministério Público Federal contra a Burger King. Segundo ela, a empresa de fast food usou crianças para falar sobre homossexuais. Nádia diz não ter nada contra homossexuais, mas se diz indignada com o uso de crianças, mesmo autorizadas pelos pais.

Perigo na área