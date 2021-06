As cores do outono

Nas suas andanças pela cidade, a vereadora de Porto Alegre Mônica Leal (PP) parou para admirar e retratar a beleza da Praça Gustavo Langsch, no bairro Bela Vista. Não são poucas as pessoas que gostam mais da paleta de cores do outono do que de qualquer outra estação. Faz sentido.

Centro Histórico

Entre as várias transformações previstas para o Centro Histórico de Porto Alegre, uma delas vai embelezar um vetusto e demandado prédio, que terá sua fachada revitalizada em data ainda não marcada. A Suvinil vai doar as tintas.



Os pulos do Capitão I

São paradoxais os sentimentos da população que está com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa XP/Unespe, a avaliação dos que consideram ruim ou péssima sua gestão continua em alta, subindo 1 ponto percentual, de 49% para 50% em relação a maio. Essa trajetória saiu de 31% em outubro para o patamar atual. Se lhe serve de consolo, apenas 15% confiam no Senado, 10% na Câmara dos Deputados e 9% nos partidos políticos.

Os pulos do Capitão II

Em compensação, sobre os rumos da economia, a avaliação positiva subiu três pontos, de 26% para 29%, e também caiu de 50% para 45% o grupo dos que tem muito medo da pandemia. Pela primeira vez, estes dois indicadores estão descolados um do outro. Outra parte da pesquisa, a realização da Copa América no Brasil mostrou que 64% são contrários à sua realização.

Torcida nordestina



Não, não é no Rio Grande do Sul. O Hospital Primavera de Aracaju (SE) foi homenageado com o agradecimento da família do professor de Biologia Alexandre Guidice, sergipano e gremista, que se recuperou após ter Covid-19. O Grêmio tem torcida no Sergipe.



O furo é mais embaixo

Mais baixo que barriga de cobra, o prestígio dos legislativos brasileiros e dos partidos políticos é um caso sério, que requer urgente discussão. A questão são as maçãs podres que comprometem as instituições. E isso, senhoras e senhores, é como mastigar urtiga. Teria que cuspir fora.

Queda de nascimentos

O número de filhos por mulher no Brasil, segundo o IBGE, vem caindo rapidamente. Em 1960, era de 6,3 filhos. Em 2018, avaliação mais recente, a fecundidade era de apenas 1,73 nascimentos por mulher. Expectativa para os números da pandemia. Levará algum tempo.

Bônus demográfico

Bônus demográfico é o benefício que um país obtém quando o número cidadãos em idade de trabalhar (entre 15 e 64 anos) é maior do que o dos que não trabalham. O fenômeno ocorre uma única vez na história de cada país. No Brasil, começou por volta do ano 2000 e permanecerá até 2050.

Déficit de aprendizagem

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt (PSDB), validou em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, a realização de uma ampla avaliação A ideia é fazer um diagnóstico para entender como o período de mais de um ano sem aulas presenciais impactou os mais de 15 mil estudantes das 52 escolas municipais de Novo Hamburgo.

Por falar em déficit...

...dá para dizer a priori que o impacto será colossal. Em Novo Hamburgo e no Brasil. Um desastre sem igual.

A era dos mascarados

Mesmo que eventualmente os infectologistas digam que o uso da máscara pode ser relaxado, o que ainda não é o caso, parte ponderável da população vai continuar usando, inclusive as colocando em filhos menores. O temor é muito maior do que o desconforto.

Influência gaúcha