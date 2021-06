Maratona de bike

Cerca de 220 ciclistas participaram, no domingo, da Maratona de Nova Petrópolis de Mountain Bike. A competição organizada pela Federação Gaúcha de Ciclismo e pela Confederação Brasileira de Ciclismo é realizada no município há 20 anos. A prova foi dividida em duas modalidades: a Elite, com trajeto de 60 quilômetros, e a Estreante, com 40 quilômetros. Haja fôlego.

Lei do troco

Deputado Elton Weber (PSB) protocolou na Assembleia Legislativa, projeto de lei para expandir a implementação da "Lei do Troco", que já existe em Porto Alegre, para todo o Estado. O texto obriga o pagamento do troco, desde que o valor dado em pagamento não exceda em 20 vezes o preço cobrado pelo produto ou serviço.

Garagens fechadas...

Leitor observa um fato inusitado. Duas garagens que operavam há décadas na região do bairro Bom Fim fecharam as portas. Uma na rua Felipe Camarão, perto da Bento Figueiredo. Outra, em um posto de gasolina, que ficava na rua Cabral, quase na Ramiro Barcelos.

...e os aplicativos

Uma explicação possível é a opção de muita gente que vendeu o carro e decidiu adotar os aplicativos de transporte, economizando com IPVA, seguro, gasolina e garagem. Mas também pensava-se que mais gente iria adotar o automóvel, para, em meio à pandemia, se locomover só.

Confeitaria

A Confeitaria Quero Mais, um dos estabelecimentos mais tradicionais do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, está deixando o ponto que ocupava na rua Botafogo e agora fará o atendimento em um sobrado onde antes funcionava o serviço de retiradas e tele-entrega. Matéria da repórter Fernanda Crancio está no site do JC.

Pinhão alimenta

Com o frio, os animais recebem um reforço calórico através da alimentação no Gramadozoo

Com o frio, os animais recebem um reforço calórico através da alimentação no Gramadozoo. Um dos ingredientes preferidos de aves e primatas é o pinhão. Com o repasse de mais de 200 pinhas retiradas ilegalmente da Estação Ecológica Estadual Aratinga, em São Francisco de Paula, o pinhão foi incorporado ao cardápio dos animais. Pela foto, dá para ver que é saboroso.

Ambiente

A Artecola Química, de Campo Bom, promove programação alusiva à Semana do Meio Ambiente, incluindo workshop para colaboradores e convidados da América Latina. O presidente da empresa, Eduardo Knust, destaca o momento de mudança tecnológica em busca de soluções sustentáveis.

Expansão

A Auxiliadora Predial inaugurou sua 35ª loja. Fica em em Santa Maria. A unidade franqueada vai focar em aluguel, compra e venda de imóveis.

Brasil-Argentina

A Câmara Empresarial Argentino Brasileira do Rio Grande do Sul realiza o Webinar "Perspectivas econômicas nas relações Brasil Argentina no cenário Pós-Pandemia" nesta quinta-feira, às 14h, de forma virtual. Participam do painel o economista-chefe do Sistema Fiergs, André Nunes de Nunes, e o advogado German Segré, sócio do Center Group International.

Federasul e Bolsonaro

Presidente da Federasul entregou o relatório da Jornada de Integração ao presidente

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Carodoso, entregou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o relatório da Jornada de Integração realizado pela entidade gaúcha com representações regionais. Bolsonaro prometeu analisar as 24 demandas na área de infraestrutura. E definiu os ministros Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) para darem andamento aos pedidos.



Feirão digital