Jovem aos 102

Conhece alguém que tenha 102 anos e esteja na ponta dos cascos para encarar novo desafio? Pois é a Banca do Holandês do Mercado Público, que vai abrir nova operação em julho, na rua Pedro Ivo, bairro Bela Vista. Com investimento de R$ 5 milhões, oferecerá produtos inéditos em Porto Alegre, operação inspirada nos mercados de Barcelona, Nova York e Holanda. Na foto, a diretora Renata Alcântara, o CEO Sérgio Lourenço (centro) e o diretor Lourenço Rosa.

Dino Damiani/Divulgação/JC

O jogo do formigueiro I

A propósito da polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) em 2022 - se até lá não surgir um acidente de percurso -, não faltam vozes para defender a candidatura de alguém de fora do jogo político-partidário, como a empresária Luiza Trajano, o apresentador Luciano Huck ou outro patriota com dinheiro e vontade.

O jogo do formigueiro II

Para almejar um lugar ao sol, precisa saber dançar sem perneira em baile de cascavéis e jararacas. É um jogo em que o dinheiro é acessório. É como em um formigueiro, precisa conhecê-lo por dentro para entender como formiga trabalha, vive e sobrevive. É um jogo para poucos. Sem falar em beijar criancinhas...

Ponto de inflexão

Para o bem de todos nós, são boas as chances de a economia crescer 5% neste ano. Também é condição sine qua non para Bolsonaro ter alguma chance em 2022, mais o recuo dramático de casos de Covid devido às vacinas.

Ponto obrigatório

Em véspera de feriados sucedidos por dia útil antes de final de semana, é costume dos poderes púbicos decretarem ponto facultativo para seus funcionários. É um erro colossal. O correto seria decretar ponto obrigatório. Tente trabalhar nesses dias, tente.

Milênio da ingenuidade

E também da esperteza. Às vezes os dois andam juntos, como no golpe do bilhete da Loteria Federal premiado, por exemplo. Essa dupla dinâmica é tudo que os vigaristas querem, um presente dos céus. Apesar da internet ou justamente por causa dela, a pandemia da ingenuidade está com alta de casos. A única vacina é a informação.

Golpe do precatório

Mais uma vez o alerta, mais uma vez pessoas ingênuas caem no golpe do precatório para já. Os golpistas usam nomes de escritórios de advocacia consagrados e cobram preços absurdos para a "liberação", não sem antes pedir um depósito prévio sob alegação que sem ele o precatório estará extinto.

Caça ao passageiro

A empresa aérea australiana Quantas se insere no rol das que buscam passageiros com ofertas inimagináveis fora da pandemia. Além de tarifas mais baratas, oferece voos ilimitados para passageiros que se vacinarem contra a Covid.

Pela primeira vez

Em dezembro, haverá eleições no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde a segurança digital, que até então estava fora da pauta, tornou-se tema de grande importância pós-invasão de hackers ao sistema eletrônico do Judiciário. E pela primeira vez, haverá uma mulher (e negra) como candidata, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

POA que doa

O movimento POA que Doa, que promove a Campanha do Agasalho e do Alimento 2021, recebeu a parceria do Shopping Total. Uma loja solidária está montada dentro do shopping para receber, diariamente, doações de clientes, como roupas e mantimentos. O POA que Doa é coordenado pelo Gabinete da Primeira-Dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino.

Sangue pet

Cada 450 ml de sangue doado por um cão pode salvar a vida de outros três cães. Apesar de desconhecida por boa parte da população, a doação de sangue entre animais de estimação é um procedimento bastante comum nos hospitais e clínicas veterinárias. O Laboratório Vetex inaugura um banco de sangue pet em Porto Alegre neste mês.

A sobrevivente