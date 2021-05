A pista de Nazaré

O processo de reassentamento da Vila Nazaré, ao lado do Aeroporto Salgado Filho, está perto do fim. No início, eram 1.297 famílias vivendo no local. Completadas as ações na Justiça Federal ora em curso, a ampliação da pista poderá decolar. O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, André Machado (PP), visitou o que ainda resta da Nazaré.

O motel dos enganos

Depois de uma alegre noitada com amigos e amigas de última hora, um antigo empresário gastronômico achou por bem dar um pulinho mais ou menos longo, de acordo com a capacidade eréctil, impulsionada por uma das mais belas amigas que se prontificou para o sacrifício. Com o tanque cheio, rumaram para o motel da Marly, na Praia de Belas, defronte ao viaduto de mesmo nome. Oficialmente é Viaduto Dom Pedro II, mas sabem como o povo é irreverente. Sucedeu que o mais ou menos longo foi muito longo, sem mais nem menos. Quando acordou de manhã, estava só. A moça havia sumido e levado sua carteira. Não existiam cartões na época, então, ela estava muito cheia. Deu-se conta que nem dinheiro para pagar a despesa ela deixou. Graças ao invento Graham Bell, ligou do quarto para um amigo, que acorreu e o salvou do fiasco. Seria apenas mais uma história para rir no futuro não fosse um detalhe. Alguns dias depois, quando almoçava no Gambrinus, um amigo o chamou para um particular. O sogro e a sogra dele viram ele e outro homem saindo do hotel da Marly, e confidenciaram para um amigo comum que era total a surpresa que o genro era dado a essas coisas de sexo homem com homem. - Nossa mãe! Estou feito e desmoralizado! - falou a vítima, sem nenhuma cor no rosto, uma estátua cor de cal. O desespero durou pouco. No dia seguinte, soube que fora pegadinha, um 1º de abril fora de época. Não sabia se beijava ou se matava o autor da pegadinha. Por via das dúvidas, passou a pagar o motel na entrada.

Bolero de Ravel

Na música Bolero de Ravel, os acordes são sempre os mesmos e vão num crescendo ininterrupto. Parece que a CPI se baseou nela. Quem já foi ouvido, voltará a sê-lo, embora se saiba que alvos perfurados como o ex-ministro Eduardo Pazuello já sejam cabra-marcado-para-morrer desde o início dos trabalhos.

O fim não está próximo

Como a página já havia comentado lá atrás, de depoente em depoente o leque da CPI se abrirá tanto que será impossível reunir todos sem perder o foco. Agora são nove governadores e não se duvide que convoquem os vices, os prefeitos, os vice-prefeitos e sabe Deus quem mais desfilará na cachola de suas excelências para chegar ao mesmo fim já alinhavado.

Jaime Lerner

Falecido nessa quinta (27) aos 84 anos, Jaime Lerner foi um dos mais notáveis homens de visão da nossa história. Quando prefeito de Curitiba, criou um sistema de transporte coletivo com ônibus articulados e entrada para passageiros no mesmo nível da plataforma, entre outras ações importantes. Precisaria de uma página para narrar seus feitos urbanísticos. Uma história contada por ele para este comentarista quando era prefeito da capital paranaense, anos 1970, ilustra bem uma das suas facetas, a obsessão por resultados. Curitiba não tem mar nem rio, então como alegrar os curitibanos? Reuniu técnicos e secretários para tornar o Centro um lugar de lazer. Quando o projeto ficou pronto, Lerner mandou tocar ficha. Quantos meses teremos, perguntaram os secretários. - Uma semana.

O legado da Abril

Inaugurado em 1968, o prédio da Editora Abril na Marginal do Tietê em São Paulo foi a leilão e arrematado pela Marabraz, rede de lojas de móveis e utilidades domésticas por quase R$ 120 milhões. A empresa dos Civita foi responsável pelo salto de qualidade do jornalismo brasileiro com as revistas Veja e Realidade.

Salta uma pura, Santidade!

Depois de dizer que o Brasil tem "muita cachaça e pouca oração", o Papa Francisco se tornou revelação do antimarketing religioso. E também do pouco conhecimento da nossa cultura. Os brasileiros estão entre os povos que mais rezam no mundo. Quanto à cachaça, bebe-se tanto quanto em outros países ou na Argentina, certo hermano?

Santo desconfiado

Para aprofundar as investigações e obter dados e estudos sobre um eventual escape e contaminação de técnicos em laboratório chinês, o presidente dos EUA, Joe Biden, e seus investigadores terão que necessariamente obter total colaboração do governo chinês. O que não acontecerá. Se vier, será como o ditado: quando a esmola é demais, até o santo desconfia.

O direito de matar

Concentrações com centenas de pessoas praticamente coladas umas nas outras é a prova de que esta parte da humanidade é suicida. Se eles têm o direito de morrer, em absoluto quer dizer que também tenham o direito de matar.

Mistérios humanos

Entre os grandes mistérios da humanidade estão os protestos e greves que trancam ruas e prédios, pretendendo atrair a simpatia do público passante. Tenham dó, isso é burrice.

A dúvida

O que ainda não ficou claro e explícito pela ciência é se pessoas que tomaram a vacina e estão contaminadas, mas sem apresentar sintomas ipso facto, podem passar a doença adiante.

Vacina Unimed

A Unimed POA realiza no sábado e no domingo uma ação para intensificar a imunização contra a gripe, além de incentivar a solidariedade. As doses estarão com valores diferenciados e terá como incentivo a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Samba de luto