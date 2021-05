O de sempre

Mais um movimento social reivindicatório arranchou na calçada da Rua Uruguai, Centro de Porto Alegre. Em comum, todos eles obstaculizam prédios públicos e colocam à frente crianças para inibir qualquer ação para retirá-los.

Historinhas da cidade

Na porta de entrada de padaria localizada nas imediações do Centro Histórico da Capital, a proprietária colocou dois vistosos cartazes com a inscrição "Precisa-se padeiro", e na outra, "Precisa-se confeiteiro". Perguntada se até aquele momento havia aparecido algum candidato para as duas funções, ela fez "não" com a cabeça. - Os bons já estão muito bem empregados. Até porque diminuiu o número de estabelecimentos do gênero.

Renúncia fiscal

Se não foi ideia aproveitada, foi uma tremenda coincidência. Várias vezes a página comentou que, para dar nova vida ao Centro Histórico, a prefeitura de Porto Alegre teria que fazer renúncia fiscal para operações comerciais. Dito e feito. Há um projeto nesse sentido. Só falta a colenda aprovar.

Em boas mãos

A posse do ex-secretário de Estado Otomar Vivian (PP) como diretor de Planejamento do BRDE é o começo de mais de uma trajetória que tem tudo para dar certo. Com larga experiência administrativa e política, Otomar é um quadro permanente da vida pública.

Ouro no cabelo I

Na esquina da Rua dos Andradas com Marechal Floriano, existem os "compro ouro" e os "compro cabelo". O preço pago pelo vil metal depende da pureza e da oscilação diária desta commoditie metálica. Quando são muitos, o ouro está subindo, e vice-versa.

Ouro no cabelo II

Já o valor do cabelo depende da qualidade e da cor. Não pode ser muito castigado e precisa ter pelo menos 40 centímetros. Se preencher todos os requisitos, uma cabeleira (lisa, crespo não) loira, a cor mais procurada, o preço é de R$ 1 mil, talvez mais.

A cirurgia da reforma

Da aprovação da reforma administrativa pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados até os finalmentes da sanção presidencial, vai um caminho que se assemelha a uma cirurgia plástica, com todos os parentes dando palpite ao cirurgião. Bota mais enchimento aqui, tira lá, diminui essa parte, aumenta outra, o nariz está muito grande, esticar mais, bota mais peito... Resultado final: um Frankenstein com seios.

Missão Bonow

Ao cumprir missão em nome da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o orador oficial da entidade e médico Germano Bonow estabeleceu uma espécie de recorde particular no Palácio Piratini. Ao entregar o convite para o governador prestigiar a posse do novo presidente, Luiz Lavinsky, neste sábado, Bonow completou com Eduardo Leite (PSDB) a lista de contato pessoal com todos os 12 chefes do Executivo gaúcho desde 1974.

Deu na BBC

Cerca de 50% dos trabalhadores da América Latina estão na informalidade. Para eles, a restrição de sair de casa é economicamente devastadora. Verdade curta e grossa.

Mudança de idade

O Observatório Covid-19 da Fiocruz registra que, pela primeira vez desde o início dos casos de coronavírus no Brasil, a mediana de idade nas internações está abaixo dos 60 anos. O que prova a nova preferência etária do vírus. E a eficácia da vacina.

Miúdas

NA Justiça americana, só o presidente da Suprema Corte tem carro oficial.

Justiça americana, só o presidente da Suprema Corte tem carro oficial. PREFEITO de Londres ganha vale-transporte para se locomover pela cidade.

de Londres ganha vale-transporte para se locomover pela cidade. CHANCELER Angela Merkel já foi vista em supermercado comprando lanche.

Angela Merkel já foi vista em supermercado comprando lanche. ANIMAL símbolo da política brasileira deveria ser uma traíra.

símbolo da política brasileira deveria ser uma traíra. SINALIZAÇÃO gráfica das ouvidorias poderia ser uma orelha, todo mundo entenderia de cara.

gráfica das ouvidorias poderia ser uma orelha, todo mundo entenderia de cara. RECEBO artigo com o título "Como ser empresário de sucesso". Fosse bom, o autor seria um.



