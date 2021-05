O vermelhão da Duque

O Palácio Piratini já assumiu várias colorações, sempre de acordo com algum tipo de doença caracterizada por cor. Já foi azul e agora tinge-se metaforicamente de vermelho - alusão ao feminicídio. Poderia ser também um recado do governador Eduardo Leite (PSDB), tipo, o Inter vive. Ou não.

A alegria pela destruição I

Tanto no Brasil quanto na Argentina vive-se a patrulha dos "istas" pró e contra. Aqui sãos os bolsonaristas e anti-bolsonaristas; no país vizinho, são os kirchneristas a atanazar ministros do governo que não rezam pela cartilha dos ex-presidentes Nestor e Cristina Kirchner, que liquidaram com a pecuária argentina e suas exportações. Como agora.

A alegria pela destruição II

A fama dos excelentes cortes da carne dos hermanos foi construída desde o início do século passado. Até os anos 1980, as maiores cidades europeias tinham restaurantes com o nome "Churrasco Argentino" enorme no luminoso. O corte mais destacado era o baby beef. Parece que na América Latina se constrói para destruir tudo depois.

Elogio ao vento

É um caso sério para o marketing da Lojas Havan estudar a fundo: por que tanta antipatia pela empresa nas redes sociais? Por ser eleitor de Bolsonaro, ou por que Luciano Hang é um empresário de sucesso? Uma boa parte colocou a foto da Estátua da Liberdade tombada nas redes sociais e teceu comentários desairosos sobre a empresa. Alguns até elogiaram o vento.

Aids e Covid, a busca I

Determinar a origem do coronavírus será tão ou mais difícil do que achar a origem do vírus da Aids. Os primos em primeiro grau nasceram em regiões diferentes, um supostamente na China e o outro na África. Em comum, a possibilidade de transmissão de animais para humanos, morcegos e macacos entre outros, maioria usada na alimentação.

Aids e Covid, a busca II

Quando a Aids explodiu, também surgiram suspeitas que poderia ter sido mutação causada por testes com vacinas. No século XIX, a Aids já existia na África de forma mais branda, conhecida como Mal do Ferreiro, segundo um bioquímico do Hospital de Clínicas, na época. Como foi a transformação para a forma letal não se sabe.

Obesidade aérea

Por recomendação da americana Federal Administration of Aviation (FAA), as empresas aéreas devem começar a pesar ou buscar informações dos passageiros para garantir a segurança de voo. Os pesos padrão normalmente usados em transportes mudaram devido à obesidade crescente dos norte-americanos. Talvez seja bom revê-los aqui também, pelo menos nos elevadores.

Medo de golpe

Fatalmente, a pesquisa que o Ministério da Saúde quer fazer enviando primeiro SMS ou WhatsApp para agendar coleta de sangue vai ter golpes no arrasto. Até já circulam no Whats tentativas de golpe além de ligações para "sorteados". Há outro problema, a resistência em responder e receber coletores em casa.

Impacto de investimentos

Canoas foi uma das 12 cidades brasileiras selecionadas para o projeto da Comunitas, consultoria especializada em promover maior impacto do investimento social e melhoria dos serviços públicos. Servidores da prefeitura participam da consultoria e trabalham na construção de uma reforma administrativa e gestão de pessoas.

O Brasil à distância

O ensino no Brasil, que já era ruim com poucas ilhas de excelência, passou a ser trágico. Além da interrupção, há a perda de embocadura para os novatos. Começar tudo de novo significa um vácuo educacional que martirizará o futuro da nação. E digam o que disserem, educação à distância jamais terá a mesma qualidade que aula presencial.

Miúdas

ASSOCIAÇÃO dos Oficiais da Brigada Militar (Asofbm) completa 31 anos.

ESTAMOS apenas no outono e o frio promete renguear cusco a partir de domingo.

ESTIAGEM recrudesce no Sudeste e Centro Oeste, afetando a produção de energia elétrica.

O BRASIL é um país tão incerto que "pois não" quer dizer sim, e "pois sim" significa não.

