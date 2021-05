A estátua da Havan

A ventania que está atingindo severamente o Leste do Rio Grande do Sul é tão forte que os estragos vão desde moradias humildes até estátuas de várias toneladas, caso da Estátua da Liberdade, símbolo da Lojas Havan, na Estrada do Mar, em Capão da Canoa. Se o poste não segurasse, iria em direção à praia. Por dentro, a liberdade é oca. Mas do limão, limonada: vai fixar a imagem da loja.

Nomes de peso

Vale a pena ler o caderno especial Dia da Indústria, encartado nesta edição de aniversário do Jornal do Comércio. As entrevistas exclusivas com nomes de peso do empresariado trazem lições para o Rio Grande do Sul e o Brasil superarem a crise.

O desafio é um só I

O sucesso de cara do Cais Embarcadero premia a audácia dos empreendedores, que estão conseguindo atrair público até acima do esperado dadas as atuais circunstâncias. No entanto, o projeto do Cais Mauá e a própria revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre tem um único e enorme problema no fim das contas: trazer de volta a classe média, que foi expulsa da área a partir dos anos 1990.

O desafio é um só II

Há até um marco provisório, o ano em que se permitiu a entrada dos camelôs antes das 19h primeiro e, depois, antes das 18h. Aí abriram a porteira para a ocupação do comércio informal, com a Rua da Praia, transversais e paralelas atapetando as ruas e calçadas. Asfixiado, o comércio bateu em retirada. Dizer que foram os shopping centers é consequência. Operações de ponta, quantas ainda existem no Centro Histórico?

Vale quanto pesa

A ideia de terminar com o vale-transporte e cobrar um valor das empresas empregadoras é um belo angu de caroço. Parece óbvio que deverá ser proporcional ao número de empregados, mas o diabo mora nos detalhes. E os empregados que pegam duas ou mais conduções? E ainda tem que levar em conta que muitos patrões são pessoas físicas. Caso de domésticas e faxineiras, para ficar só nelas.

Fake Produções S.A. I

O futuro da comunicação já está no presente. A indústria de fake news opera sob diversas formas, seja por textos, vídeos, áudios. Existe uma indústria lucrativa por trás, tirando as besteiras óbvias, como falsos desastres naturais, ou cobras gigantes em esgotos das cidades. Com as técnicas disponíveis, ela pode até criar vídeos falsos com o Papa abraçando uma sripper. Daí para comercializar o produto fake é um passinho.

Fake Produções S.A II

O entendimento vem quando o óbvio vem a lume. Para destruir um político, homem púbico, ministro e integrantes de todos os Poderes ou até o concorrente empresarial, a tecnologia está disponível. Por enquanto, a indústria fake é mais uma arma ideológica, mas já se observam componentes de destruição de reputações não só de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas. Crédula, a humanidade acredita até em nota de trinta reais.

A história no Solar



JOEL VARGAS/ALRS/DIVULGAÇÃO/JC

Para dar vida e valorizar a história do Parlamento gaúcho, o presidente da Casa, deputado Gabriel Souza (MDB), levou o gabinete da presidência para o Solar dos Câmara. As agendas do dia foram realizadas em espaços históricos, como a Sala José Lewgoy e a Sala de Jantar. O parlamentar aproveitou para exibir quadros como o "Mappa da Província de San Pedro" ao presidente da Federasul, Anderson Cardoso. "Além do Solar dos Câmara, no próximo mês vou despachar no Memorial Legislativo", informou o deputado.

Pai Ricardo

O babalorixá Ricardo de Oxum está trabalhando como vereador suplente eleito pelo PSDB, com 2.224 votos, em razão de licença interesse pedida pelo vereador Moisés Barboza. Pai Ricardo destaca a importância do momento para as religiões de raiz africa-na e para os negros da Capital.

Grupo de risco

Pacientes oncológicos brasileiros possuem taxa de mortalidade por Covid-19 seis vezes mais alta frente à população em geral e, até mesmo, a outros perfis de comorbidades. É o que aponta uma pesquisa recente publicada pelo Journal of Clinical Oncology (JCO), liderada pelo oncologista Bruno Ferrari, presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas. Prevenção é tudo.

De cepa em cepa

Toda semana aparece uma nova variante mais perigosa que as outras. A última foi um tal de andina. Deus me livre de aparecer uma variante gaúcha. De cepa em cepa, tem é mais é que torcer para a eficácia das vacinas.

Desobediência civil

A cada semana aumenta o número de pessoas que participam de aglomerações. Não são do time dos sem noção, bem pelo contrário. É desafiar a autoridade de forma explícita, e que venha o vírus, sou imortal. É o que chamamos de desobediência civil. Já não são mais grupos em bares, é nas ruas.

Miúdas

UNIMED Porto Alegre realizou a doação de 163 kg de alimentos para a Casa Solidária, de Guaíba.

NÃO caminhamos sós. A inflação norte-americana anualizada bateu em 4,2%.

ANTIGAS profissões com nomes novos: musicólogo, missólogo e turismólogo.

QUEM queria frio deve estar satisfeito. Mínima de -2 graus prevista para hoje no Estado

