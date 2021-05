As belezas do Interior

Em contraste com o agito da cidade grande, mil e um problemas para resolver e sem nem mesmo poder relaxar, pequenos municípios do Interior são um bálsamo e via de escape para curtir a vida. Caraá, no Litoral Norte, é um deles. A imagem é da igreja Nossa Senhora das Lágrimas. O município recebeu R$ 50 mil da Secretaria Estadual do Turismo para promover suas atrações.

O campo na estratosfera I

Explosão de custos no campo. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, explicou na Câmara dos Deputados que 70% dos custos de produção vêm da ração. E de janeiro de 2019 até maio de 2021, o preço do milho teve um aumento de 180% e o da soja, 140%.

O campo na estratosfera II

Outros custos da indústria também explodiram: polietileno ( 91%), diesel ( 30%), papelão ( 68%) e embalagens rígidas ( 85%). É ruim para o produtor também. Isso posto, para o consumidor comer carne bovina tem que ter salário dos novos e velhos marajás do serviço público.

Os 80 do Bar Tuim



FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

O Bar Tuim (foto de 2011), na subida da rua General Câmara, completou 80 anos no dia 20 de maio. Embora o aniversário tenha sido na semana passada, a festa será amanhã, com direito a 80 garrafas de cervejas especiais. É para colecionar. Mas sempre aparece algum sedento. Figuras lendárias foram fiéis clientes deste templo de ligação. Como fica num plano inclinado, amadores sempre tiveram dificuldades em sair do bar sem perder os freios lomba abaixo.



O caminhão de melancias

O ex-presidente Lula (PT) admitiu pela primeira vez que vai disputar as eleições presidenciais de 2022, em entrevista à publicação francesa Paris Match. "Serei candidato contra Bolsonaro", diz o título da matéria. O caminhão de melancias-candidatos ao Planalto deu uma freada brusca. Na acomodação, vai ter melancia achatada e outras que vão pular do caminhão. E parece que o petista encontrou um aliado de peso: Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Pelo menos no 2º turno.

Para entender o Brasil

As verdades distorcidas e adaptadas, mais as meias verdades, nunca tiveram solo tão fértil como agora. É um crê ou morre. Para ilustrar o cenário, nada melhor que uma história da Guerra Fria nos anos 1960. Para tirar a teima de quem tinha os melhores atletas, os governos dos Estados Unidos e da União Soviética escolheram o melhor atleta de 100 metros rasos de cada país para uma disputa. O norte-americano venceu com folga. Manchete do jorna Pravda, de Moscou, sobre a prova: - Russo fica em segunda lugar e americano em penúltimo.

CPI furada I

Não é só a página que acha que a CPI do Senado é um fracasso. "Já tem senador se queixando de que há colegas mais interessados em fazer cena do que perguntar", afirma coluna do Estadão, como se fosse algo fora da curva no histórico de CPIs.

CPI furada II

"Eduardo Pazuello botou no bolso seus inquiridores da CPI da Covid, apenas por vencê-los numa arte que se julgava extinta: a oratória", escreveu o colunista Ruy Castro na Folha de S.Paulo.

O biombo da Mauá

Todos estes anos dizendo que o Muro da Mauá esconde o rio ou lago da cidade, quando é o Trensurb o autor desta façanha. Conforme matéria nesta edição (página 14), agora se estuda "rebaixar" os trilhos do trem para nivelar a visão e o acesso ao Guaíba. Seria uma boa, mas será curioso observar como farão com os cabos de força, hoje aéreos.

Por falar em Mauá...

...na segunda metade dos anos 1960, um grupo de técnicos alemães fizeram um projeto monstro para a Capital e toda a Região Metropolitana. Só saiu a Castelo Branco, o muro e as casas de bombas. Tanto que o muro tem ou tinha fundações para suportar uma elevada, que seria ligada diretamente com a Castelo Branco. Depois veio o trem, e adeus tia Chica.

Tradição de família

O advogado Leonardo Lamachia foi empossado irmão da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, passando a compor o Conselho da Irmandade. O ex-presidente da OAB/RS e da OAB Nacional Claudio Lamachia faz parte e já constitui a Mesa Administrativa da entidade. O pai de Claudio e Leonardo, Frederico Lamachia Filho, falecido em 2007, foi membro do Conselho também.

Vacinação

A resistência ou pouco caso de parcela da população em tomar a segunda dose da vacina é daquelas coisas que explicam por que o Brasil é bem brasileiro. Dos 436 moradores esperados quinta-feira passada no drive-thru da Expogramado, apenas 126 compareceram. E não é só em Gramado.

Miúdas