Tucunduva, a cidade da sombra

Tucunduva, de João Tucunduva, o fundador da cidade de mesmo nome, é um exemplo de arborização. Suas ruas são cobertas de árvores de grande porte, a ponto de formar um túnel verde, como na rua Santa Rosa, onde fica a prefeitura. No verão abrasador, há abrigo para pedestres e para os carros. Os pioneiros do município do Noroeste gaúcho vieram da região de Bento Gonçalves.

Historinha do Guaíba

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou projeto do vereador Moisés Barboza (PSDB), que prevê transporte hidroviário em todo o Guaíba. Lembra uma história dos anos 1990, vivida pelo colunista. Três executivos italianos estavam procurando informações para viajar para a Metade Sul do Estado. Um deles foi mais explícito. - Que horas sai o ferryboat para Rio Grande? Foi uma vergonha responder que só a nado, de caíque ou de carona, com um navio mercante.

Terra, mar e ar

Esperança firme de crescimento para este ano. A Asia Shipping quer ampliar em 10% o volume de cargas transportadas na importação e 15% na exportação. A multinacional brasileira, que atua na gestão de processos logísticos de mercadorias, utilizando os modais aéreo, marítimo e rodoviário com contêineres, atua há 25 anos a no setor.

A todo vapor

Com a projeção de abrir 65 novas lojas em 2021, a Panvel realizou mais uma inauguração, desta vez em Porto Alegre. O novo espaço está localizado na rua Pedro Ivo, 844. Esta é a filial de número 120 somente na capital gaúcha. Ao todo, são 470 pontos na Região Sul e em São Paulo.

O ovo e a galinha

Não passa dia sem que surja uma doença ou efeito perverso resultante da Covid. A última é que pode causar disfunção erétil, acompanhada de "mas serão precisos mais estudos para confirmar". Esse "mas" é medonho. Por que não fazem os estudos antes de divulgar o alerta? Parece galinha cacarejando antes de botar o ovo.

Desespero, mau conselheiro

Com inflação nas alturas, o governo argentino está fazendo gato e sapato com o bom senso. No desespero, proibiu a exportação de carne para a China por 30 dias. Vai adiantar nada ou muito pouco. Representa 20% das importações chinesas. Do Brasil, 50%.

Excesso de flamingos

Excesso de informação, desinformação e fake news os males do Brasil são. No primeiro caso, é como uma lagoa na África que recebe uma vez por ano 1 milhão de flamingos. As aves predadoras mergulham e frequentemente não pegam nenhum.

À moda chinesa

Os integrantes da CPI da Covid querem ouvir ministros do governo para esclarecer a falta do IFA, Insumo Farmacêutico indispensável para a fabricação de qualquer vacina contra a Covid. Pois deveriam convocar alguém do governo chinês, que praticamente domina essa tecnologia. Vai que é tua, Renan Calheiros (MDB-AL).

Boa ideia

Celulares apreendidos em casas prisionais serão entregues para auxiliar na aprendizagem de alunos das escolas municipais de Canoas. O acerto foi feito em reunião entre o prefeito Jairo Jorge (PSD) e o secretário estadual da Administração Penitenciária, Mauro Hauschild, para tratar da parceria, incluindo a Susepe.

Santa Casa também é cultura

Amanhã, o Centro Histórico Cultural da Santa Casa (CHC) promove o evento "Vamos conversar sobre o Edital?", quando será explicado o funcionamento do edital de ocupação dos espaços do CHC.

Miúdas

BRASÍLIA flagrada a 157 km/h na RS-122. Só se for com motor envenenado. Do contrário é fake.

flagrada a 157 km/h na RS-122. Só se for com motor envenenado. Do contrário é fake. REALIDADE supera a ficção. Estamos voltando para a Idade Média e a "Santa" Inquisição.

supera a ficção. Estamos voltando para a Idade Média e a "Santa" Inquisição. BUROCRACIA geral aumentou com e pandemia. É um martírio para o cidadão.

geral aumentou com e pandemia. É um martírio para o cidadão. BILL Gates já transferiu U$ 2,4 bilhões em ações para a sua agora ex-mulher, Melinda Gates.

Gates já transferiu U$ 2,4 bilhões em ações para a sua agora ex-mulher, Melinda Gates. ISSO por enquanto. Bill nem chia. É o divórcio do milênio.

por enquanto. Bill nem chia. É o divórcio do milênio. LOJAS Havan voltou a anunciar na TV Globo. É Fantástico.

Futuro adiado