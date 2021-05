Feliz aniversário

O Palácio Piratini completa hoje 100 anos. Em um século, toda a história do Rio Grande do Sul e parte da brasileira passaram ou foram gestadas nele. Como em todo Palácio, há muita história conhecida e desconhecida. Quantas grandezas e quantas tricas e futricas as vetustas paredes testemunharam. Sem falar nos fantasmas que nele habitam. O então governador Jair Soares (1983-1987) garantia que eles existiam de fato.

O fator chuva I

Os últimos dias foram de uma espantosa volatilidade na Bolsa de Cereais de Chicago (EUA), afetando sobremodo a soja. Segundo Antônio Sartori, da Brasoja, os estoques norte-americanos estão muito baixos e difusos. "Nos próximos 100 dias, vamos comprar e vender chuva", arremata.

O fator chuva II

Para contextualizar, é preciso dizer que a China tem um apetite pantagruélico por este grão. Para alimentar a população, ela precisa de proteína rápida, suínos e frangos alimentados com soja. Ela não tem mais fronteira agrícola nem água, por isso, vai ter que importar 100 milhões de toneladas neste ano.

Enquanto isso, no interior...

A espetacular safra de soja, aliada a preços ótimos, e também de outras commodities agrícolas, é de tal ordem que só uma revenda na região de Ijuí tem fila de espera em torno de 150 pessoas para comprar caminhonetes.

Dia de São Nunca

A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins baixa a carga tributária das empresas. Custará bilhões de reais à União. Valores deste porte remetem a uma antiga resignação do devedor: devo, não nego, pagarei quando puder. Ou seja, em algum momento antes do Juízo Final.

Tempos estrambólicos

Depois não querem que se diga que o Supremo é quem de fato comanda o País. Uma questão regional, a vacinação dos professores do município de Esteio, foi remetida e julgada pela corte. Fosse caso excepcional vá lá, mas é todo santo dia. Vivemos tempos estrambólicos, de fato.

Chapéu alheio

A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que afasta as gestantes do trabalho presencial sem prejuízo do salário é um golpe fulminante nos negócios. Imaginem uma lancheira. Não existe trabalho remoto para cozinheira, faxineira ou atendente do balcão. Vai ter que contratar outra, pagando duas para ter uma. É como botar um peso na cabeça de quem já está se afogando.

Arte gramadense



Secretaria de Cultura de Gramado/DIVULGAÇÃO/JC

A Secretaria de Cultura de Gramado criou o Mercado de Arte, que se propõe a divulgar obras de artistas locais ou com exposição permanente no município. As fotos das obras com suas dimensões, preço e outros detalhes estão expostas no coreto da Praça Major Nicoletti. Em cada uma foi inserido um QR Code, que leva direto ao WhatsApp do autor para informações e compra. Bem bolado.

Mar do Dinheiro

O mundo nunca teve tanto dinheiro, causado pelo jorrar da cornucópia de bancos centrais para ajudar na recuperação da economia. São US$ 22 trilhões a juro zero e até negativo. O fluxo de dinheiro mundial é de US$ 500 bilhões por hora.

Reabertura dos foros

Começa hoje, de forma gradual em todo o Estado, depois de longo e tenebroso inverno causado pelo ataque cibernético. No caminho, os advogados e até mesmo grandes escritórios se viram em palpos de aranha para sobreviver, sem receber honorários. Muitas vítimas a lamentar.

Emergências de governo I

Governar é abrir estradas, dizia o presidente Washington Luiz. Hoje, governar é distribuir dinheiro. Na pesquisa Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro teve a reprovação de 62% dos nordestinos, porque o valor do auxílio emergencial é considerado baixo. Seu prestígio já esteve lá em cima quando o dinheiro era bom. Foi o mesmo com o governo Lula (PT).

Emergências de governo II

Nenhuma novidade. Nos anos 1950, o governo Getúlio Vargas criou o mesmo mecanismo com o nome de frentes de emergência para fazer frente às secas cíclicas da região Nordeste. Teoricamente era o pagamento para quem trabalhasse na construção de barragens e açudes, mas só uma parte efetivamente neles trabalhou. Durou décadas.

No school, anyway